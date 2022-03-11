【二手樓價】元朗獨立屋860萬易手　鄰近輕鐵屏山站　呎價不用9500

二手樓價持續下跌，各區都有業主減價賣樓。美聯物業王偉健說，元朗康屏花園雙號獨立屋，三房間隔，實用面積906平方呎，最初叫價950萬元放售，但礙於疫情影響樓市氣氛，所以議價空間增加，終減價90萬元，以860萬元易手，實用呎價9,492元。

據了解，原業主於1997年4月以338萬元購入上址，現帳面賺522萬元，持貨約25年，物業期內升值154%。

資料顯示，康屏花園以低密度發展為主，鄰近輕鐵屏山站，建有26座，提供26伙，於1994年開始入伙。不過，康屏花園現暫無單位放盤。

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