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【二手樓價】元朗獨立屋860萬易手　鄰近輕鐵屏山站　呎價不用9500

股樓投資 16:51 2022/03/11

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二手樓價持續下跌，各區都有業主減價賣樓。美聯物業王偉健說，元朗康屏花園雙號獨立屋，三房間隔，實用面積906平方呎，最初叫價950萬元放售，但礙於疫情影響樓市氣氛，所以議價空間增加，終減價90萬元，以860萬元易手，實用呎價9,492元。

據了解，原業主於1997年4月以338萬元購入上址，現帳面賺522萬元，持貨約25年，物業期內升值154%。

資料顯示，康屏花園以低密度發展為主，鄰近輕鐵屏山站，建有26座，提供26伙，於1994年開始入伙。不過，康屏花園現暫無單位放盤。

同場加映【溫股知新】再談港股五大因素 國策股前景最著數

延伸閱讀 全港屋苑大比拼　上月最多獲利登記屋苑排名【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 元朗 美聯物業

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