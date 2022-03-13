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【疫市營商】小林製藥推出內地版「安美露」　攻中老年人市場有著數？

14:00 2022/03/13

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小林製藥在今年4月將會正式在內地銷售當地版本的「安美露」。（小林製藥Facebook圖片）

小林製藥對於不少港人而言是家傳戶曉的品牌，其消炎鎮痛按摩膏「安美露」是很多訪日遊客的必買品。不過疫情下訪日旅客盡失，小林製藥正計劃藉安美露攻內地市場。

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小林製藥的產品包括安美露、退熱貼，在訪日遊客之間一直也很受歡迎。至於在整體國際業務當中，當中最大佔比的是美國，佔44%；而香港亦佔6%。

訪日遊客生意急跌

該企在2019財年期間，來自訪日遊客的生意額達到101億日圓（約6.81億港元），佔整體的6%。但隨著新冠肺炎疫情肆虐，小林製藥此部分的生意額急挫至16億日圓（約1.08億港元），2021更續跌至3億日圓（約2,000萬港元）。

為了挽回生意，小林製藥在今年4月將會正式在內地銷售當地版本的「安美露」。內地版安美露在當地獲批成為非處方藥物，故產品可於網上渠道銷售。安美露的銷售目標是在第一年度達到約2億日圓（約1,348萬港元），大約到2025年度達到約6億日圓（約4,044萬港元）。

如何與藥廠競爭？

小林製藥看準中國老年人市場，安美露在中國的需求將錄得中長期增長。不過，其競爭對手亦留意到此機會，大型藥廠GSK亦以低價位銷售消炎鎮痛劑。而小林製藥認為，其他企業的產品主要是針對腰痛，而安美露的優勢是在於專門治療肩周炎。

小林製藥在2021財年內，在中國的銷售額達83億日圓（約5.6億港元），按年增長34%；當中有一半的銷售額是來自退熱貼及暖包。該企認為這些產品的銷情容易受天氣影響，反而安美露的銷情在全年亦比較穩定。小林製藥又期望在2030年時，當地銷售額可達到300億日圓（約20億港元）。

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責任編輯：葉泳珊

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