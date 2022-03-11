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【全球首富】馬斯克前女友Grimes「意外被發現」代孕誕第二名子女

Hot Talk 16:06 2022/03/11

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【全球首富】馬斯克前女友Grimes「意外被發現」代孕誕第二名子女

特斯拉（Tesla，美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）去年與加拿大歌手Grimes分手，二人曾公開2020年誕下有一名兒子。Grimes 最新在家中接受外電《Vanity Fair》訪問時，記者留意到有嬰兒喊聲，Grimes最終指，她去年底以代孕方式，誕下馬斯克女兒。

與二人兒子有個獨特姓名「X Æ A-12」，Grimes指二人女兒姓名為「Exa Dark Sideræl Musk」，她分別以「X」、「Y」暱稱稱呼一對子女，剛好與Tesla 兩款電動車型Model X、Model Y相似。

她也解釋女兒姓名中，Exa緣自超級電腦術語exaFLOPS，Dark或是代表宇宇宙中暗物質（Dark matters），Sideræl則是恆星時（siderael）的精靈化的串法。

據外電報道，計及Grimes 第二名子女，馬斯克有8名子女，其中一人已離世。

【石Sir一周前瞻及異動股】五礦資源、東方海外、中遠海控、中海油、中海石油化學、神華、中煤

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