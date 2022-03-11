【AI技術】科學家以AI技術分析豬叫聲　冀用作檢測動物健康狀況

▲ 結果發現，容易讓豬引發正面情緒的情境中，如小豬擠在一起喝奶、四處奔跑和與家人玩耍時，豬隻常會發出短促、振幅不大的叫聲，牠們發出的「咕嚕」聲通常會由高頻逐漸轉向低頻。

動物與人類一樣，會有不同的心情和情緒。人類能夠用文字及表情表達，動物原來也會透過叫聲反映牠們的情緒。最近哥本哈根大學（University of Copenhagen）、蘇黎世聯邦理工學院（ETH Zurich）和法國國家農業食品與環境研究院於《科學報告》（Scientific Reports）上發表研究成果，指透過人工智能（AI技術）可分析豬叫聲所包含的情緒，並希望能研究結果應用在檢測動物健康狀況。

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據科學報告網站資料顯示，是次國際研究小組有16名成員，分別來自丹麥、瑞士、法國、德國、挪威和捷克，他們更是首個將豬叫聲翻譯成實際情緒的研究小組。團隊共分析了從400多隻豬錄製的7,414個豬叫聲，而這些豬叫聲大部分來自豬圈和其他商業養豬場，少部分則來自實驗場地。

團隊為研究設定各種模擬場景，希望喚起豬更細微的情緒。例如比較豬在有、無食物及玩具的情況下，牠們的情緒反應；或是準備一些豬不熟悉的物品，觀察豬隻之間的互動。

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叫聲存差異 評估豬隻心理健康



結果發現，容易讓豬引發正面情緒的情境中，如小豬擠在一起喝奶、四處奔跑和與家人玩耍時，豬隻常會發出短促、振幅不大的叫聲，牠們發出的「咕嚕」聲通常會由高頻逐漸轉向低頻。相反，在容易引發負面情緒的情境，如與其他豬打架、推擠，或是被閹割、在屠宰場等待死亡時，牠們會發出尖叫聲或低聲咕噥。團隊表示，以這種方式判斷出豬發出叫聲當下的情緒，準確率可達92%。



哥本哈根大學動物交流專家Elodie Briefer認為，這種技術可以應用於畜牧業未來的自動化系統中，讓豬農透過監控豬叫聲，評估豬隻的心理健康。

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責任編輯：廖淑瑩