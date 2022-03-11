  • 25°C
香港時間 : 2022311日 (五) 17:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中美金融戰】花旗：市場憂慮更多中概股被列入退市名單　建議買入在港雙重上市大型中概股

股市 16:00 2022/03/11

分享：

【中美金融戰】花旗：市場憂慮更多中概股被列入退市名單　建議買入在港雙重上市大型中概股

美國證交會周四（10日）按《外國公司問責法案》（HFCAA）將5家中概股列入「預定摘牌名單」，包括百濟神州 （06160） 、百勝中國 （09987） 、再鼎醫藥 （09688） 、盛美半導體（美：ACMR）、和黃醫藥 （00013） 。花旗發發表報告指，中概股周四急跌或事件有關，而中證監回應媒體查詢時指，相信美國SEC進行相關更新基於《外國公司問責法案》的正常程序，中國監管機構一直在與美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）進行溝通，最近取得了積極進展。

花旗維持其觀點，認為美國證交會更新並非新鮮事，當公司連續三年未能披露美國證券交易委員會所規定資料時，中概股可能在2024年至2025年出現除牌風險，建議買入已經在香港雙重上市的大型中概股。

5中概股面臨除牌危機，一文看清公司回應，看【下一頁】

列入名單5中概股不屬中國互聯網企業

花旗指出，雖然被美國SEC列入名單的5間公司都不屬於中國互聯網企業，但由於擔心更多公司會在未來數周被列入名單，昨日中概股ADR平均下滑 8%至20%。花旗指出，美國SEC早在去年12月2日通過了修正案，確定實施《外國公司問責法案》對海外公司的披露要求。中概股須在截至今年底止財年起額外披露，即是在明年4月底前全年報告作額外披露，寬限期3年。然而美國國會正推動或將寬限期由3年減至2年。

【石Sir一周前瞻及異動股】五礦資源、東方海外、中遠海控、中海油、中海石油化學、神華、中煤

相關文章：

【中美金融戰】港交所倒升4%、重上350元　中概股美國除牌受惠股

【中美金融戰】美國除牌憂慮升級、阿里巴巴失守90元　一文看清回流香港中概股名單

【中美金融戰】5家中概股被美國列入「預定摘牌名單」　和黃醫藥早市跌逾一成（附名單）

ADR 美股 港股 和黃醫藥（00013） 再鼎醫藥—SB（09688） 百勝中國－S（09987） 百濟神州（06160） 花旗銀行 中國概念股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【京東9618】京東大插12%創新低　上季經調整利潤36億人幣勝預期、公司有信心京東零售增速高於同行
【京東9618】京東大插12%創新低　上季經調整利潤36億人幣勝預期、公司有信心京東零售增速高於同行
【港股市況】恒指跌336點、科指跌逾4%　友邦績後升3%、港交所升逾2%　京東挫11%（不斷更新）
【港股市況】恒指跌336點、科指跌逾4%　友邦績後升3%、港交所升逾2%　京東挫11%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌111點　納指期貨跌0.7%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌111點　納指期貨跌0.7%（不斷更新）
【中美金融戰】5家中概股被美國列入「預定摘牌名單」　和黃醫藥早市跌逾一成（附名單）
【中美金融戰】5家中概股被美國列入「預定摘牌名單」　和黃醫藥早市跌逾一成（附名單）
【第五波疫情】滙豐中銀恒生等累計逾200間分行停業、滙豐全線隔日開　一文看清各銀行最新營業安排（不斷更新）
【第五波疫情】滙豐中銀恒生等累計逾200間分行停業、滙豐全線隔日開　一文看清各銀行最新營業安排（不斷更新）
【港股ADR+夜期】阿里巴巴美股低港5%　夜期收市跌434點（不斷更新）
【港股ADR+夜期】阿里巴巴美股低港5%　夜期收市跌434點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款