▲ 【中美金融戰】花旗：市場憂慮更多中概股被列入退市名單 建議買入在港雙重上市大型中概股

美國證交會周四（10日）按《外國公司問責法案》（HFCAA）將5家中概股列入「預定摘牌名單」，包括百濟神州 （06160） 、百勝中國 （09987） 、再鼎醫藥 （09688） 、盛美半導體（美：ACMR）、和黃醫藥 （00013） 。花旗發發表報告指，中概股周四急跌或事件有關，而中證監回應媒體查詢時指，相信美國SEC進行相關更新基於《外國公司問責法案》的正常程序，中國監管機構一直在與美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）進行溝通，最近取得了積極進展。

花旗維持其觀點，認為美國證交會更新並非新鮮事，當公司連續三年未能披露美國證券交易委員會所規定資料時，中概股可能在2024年至2025年出現除牌風險，建議買入已經在香港雙重上市的大型中概股。

列入名單5中概股不屬中國互聯網企業

花旗指出，雖然被美國SEC列入名單的5間公司都不屬於中國互聯網企業，但由於擔心更多公司會在未來數周被列入名單，昨日中概股ADR平均下滑 8%至20%。花旗指出，美國SEC早在去年12月2日通過了修正案，確定實施《外國公司問責法案》對海外公司的披露要求。中概股須在截至今年底止財年起額外披露，即是在明年4月底前全年報告作額外披露，寬限期3年。然而美國國會正推動或將寬限期由3年減至2年。

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