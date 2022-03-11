【紓困措施】房委會延長向非住宅租戶寬減租金75%措施 為期半年至9月底

為配合財政司司長上月公布的政府新一輪紓困措施，香港房屋委員會商業樓宇小組委員會今日（11日）通過再度延長現時房委會向轄下合資格非住宅租戶／暫准證持有人和商用車輛月租戶，提供的75%租金寬減，為期6個月，由4月1日至9月30日，是次措施估計會令房委會少收約7.04億元租金。

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委員會亦通過，在上述延長租金寬減期內，房委會轄下非住宅處所的合資格租戶／暫准證持有人，如須遵照政府的防疫規定或指示而關閉處所，可繼續就該段必須暫停營運的期間申請全額租金寬免。



房委會發言人表示，委員會於9月通過的安排及涵蓋範圍將繼續適用於是次延長租金寬減。超級市場／超級廣場租戶繼續須提出申請並提供銷售額下跌的證明，才可獲得租金寬減。發言人又指，房委會會繼續以靈活的方式，處理於租金寬減期完結前屆滿的租約，作為過渡安排。租戶在新租約的新租金達成協議前，會獲發暫准證，於租約期滿後以現有的租金水平繼續於有關單位經營。

是次延長寬減措施估計可惠及房委會轄下合共約10,400個非住宅租戶／暫准證持有人，包括約2,500個零售租戶／暫准證持有人、約3,000個工廠大廈單位租戶／暫准證持有人、約70個廣告牌的租戶／暫准證持有人、約40份巴士車長休息室租約的租戶／暫准證持有人和約4,800個停車場使用者。

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責任編輯：羅浩濂