  • 25°C
香港時間 : 2022311日 (五) 17:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【紓困措施】房委會延長向非住宅租戶寬減租金75%措施 為期半年至9月底

理財智慧 15:52 2022/03/11

分享：

為配合財政司司長上月公布的政府新一輪紓困措施，香港房屋委員會商業樓宇小組委員會今日（11日）通過再度延長現時房委會向轄下合資格非住宅租戶／暫准證持有人和商用車輛月租戶，提供的75%租金寬減，為期6個月，由4月1日至9月30日，是次措施估計會令房委會少收約7.04億元租金。

同場加映：【溫股知新】再談港股五大因素 國策股前景最著數

委員會亦通過，在上述延長租金寬減期內，房委會轄下非住宅處所的合資格租戶／暫准證持有人，如須遵照政府的防疫規定或指示而關閉處所，可繼續就該段必須暫停營運的期間申請全額租金寬免。
 
房委會發言人表示，委員會於9月通過的安排及涵蓋範圍將繼續適用於是次延長租金寬減。超級市場／超級廣場租戶繼續須提出申請並提供銷售額下跌的證明，才可獲得租金寬減。發言人又指，房委會會繼續以靈活的方式，處理於租金寬減期完結前屆滿的租約，作為過渡安排。租戶在新租約的新租金達成協議前，會獲發暫准證，於租約期滿後以現有的租金水平繼續於有關單位經營。

是次延長寬減措施估計可惠及房委會轄下合共約10,400個非住宅租戶／暫准證持有人，包括約2,500個零售租戶／暫准證持有人、約3,000個工廠大廈單位租戶／暫准證持有人、約70個廣告牌的租戶／暫准證持有人、約40份巴士車長休息室租約的租戶／暫准證持有人和約4,800個停車場使用者。

 

【防疫措施】兩外傭檢疫酒店將作其他抗疫用途 3月19日或之後入住萬怡或華逸酒店 僱主須為外傭預訂其他指定檢疫酒店【下一頁

【全城抗疫】房協預留1200萬元推出社區關懷行動 為屋邨居民提供支援【下一頁

    點擊圖片放大
    +6
    +5

 

同場加映：【青姐話】疫情底 有幾抵？

 

《​​​​iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：羅浩濂

開啟hket App，閱讀全文
香港 紓困措施 疫情 房委會

上一篇文章

CCL按周回升0.43%報179.87點　分析︰新界西樓價反彈帶動　料指數短期再回挫至去年初水平

下一篇文章

【有相睇】內地富豪「破頂價」購西半山豪宅　4年後劈價9200萬沽　連辣稅蝕過億
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【大行點睇】中金料北水流入穩增長概念板塊 另推薦12隻首選港股
【大行點睇】中金料北水流入穩增長概念板塊 另推薦12隻首選港股
【理財個案】退休大學教授擁4000萬資產 以為可以放心享福 卻埋藏呢個重大風險
【理財個案】退休大學教授擁4000萬資產 以為可以放心享福 卻埋藏呢個重大風險
【抗疫消費】實惠「金花清感顆粒」優惠價$94盒 加購快速測試套裝平均14元/支
【抗疫消費】實惠「金花清感顆粒」優惠價$94盒 加購快速測試套裝平均14元/支
【第五波疫情】恆隆地產旗下四間商場 即日起調整營業時間
【第五波疫情】恆隆地產旗下四間商場 即日起調整營業時間
【90後財務自由人@iM網欄】得罪中央無運行？ 阿里巴巴股價弱的原因
【90後財務自由人@iM網欄】得罪中央無運行？ 阿里巴巴股價弱的原因
新世界旗下沙田凱悅酒店　為公立醫院醫護提供免費住宿　鄭志剛：感謝抗疫醫護無私付出
新世界旗下沙田凱悅酒店　為公立醫院醫護提供免費住宿　鄭志剛：感謝抗疫醫護無私付出
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款