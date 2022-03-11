【保險業數據】保監局：內地客新造業務保費按年大跌近9成　去年發出約4.7萬份合資格延期年金保單

▲ 保監局公佈，內地訪客去年新造業務保費按年大跌近9成。

保監局公布2021年香港保險業的臨時統計數字，期內毛保費總額達6,027億元 ，按年微跌0.9%，而來自內地訪客的新造業務保費按年大跌近9成。

內地訪客新造業務保費從2020年的68億元減至去年的約6.88億元（跌89.9%），佔個人業務總額0.4%。向這類型顧客發出的保單約96%是以非一 筆過方式支付，危疾、終身壽險及醫療保險分別佔38%、33%和19%。

個人人壽及年金（投資相連）業務保費收入勁升61%

其他長期業務方面，去年有效長期業務保費收入總額為5,408 億，跌1.3%，主要包括個人人壽及年金（非投資相連）業務的4,466億（跌3.7%）保費收入；個人人壽及年金（投資相連）業務保費收入446億元（升61%）；以及退休計劃業務的439億元（跌13.4%）供款。去年給付保單持有人的申索和利益總金額為3,071億元，升25.7%。

另外，期內不包括退休計劃業務的長期業務之新造保單保費為1668億元，升25%，主要包括個人人壽及年金的非投資相連業務，其新造保單保費為1,356億元（升12.8%）；以及投資相連業務的新造保單保費為308億（升140.7%）。保險公司去年共發出約 4.7萬份合資格延期年金保單，帶來35億元保費，佔個人業務總額2.1%。

去年一般保險業務的毛保費為618億元（升2.6%），淨保費為415億元（升1.4%），相對於已償付申索毛額為314億元（升2.3%），整體承保利潤由22.32億元下調至19.58億元。

滙豐保險：港銀保險渠道仍佔新造人壽業務年度化保費53%

滙豐保險回應保監局數據指，去年滙豐保險整體市場份額升2.8個百分點至17.4%，新造人壽業務年度化保費亦按年增長20%。在香港人壽保險市場，銀行保險渠道仍然領先，佔全部新造人壽業務年度化保費53%。滙豐保險香港首席分銷業務及客戶總監曾珮珊表示，滙豐保險去年新造人壽業務年度化保費按年增加20%，憑藉此增長在銀行保險渠道取得30% 的市場份額，成為領先的銀行保險商。

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