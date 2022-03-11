【ET講股通】梁耀康：中概股退市風暴（附time code）（第二版︰加入文字內容）

5隻中概股遭美國列入「預定摘牌名單」，中概股急瀉，港股低開430點，早段跌幅一度擴大至逾800點，恒生指數半日跌667點，報20222點，成交1000億元。京東 （09618） 績後挫逾15%；ATM跌逾5%至10%；友邦 （01299） 績後升近2%。港交所受惠中概股回流憧憬，午後一度轉升逾4%。中概股退市風暴怎解讀？獨立股評人梁耀康（Dave）今日3時45分於《ET講股通》為你分析。

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00：18 - 港股今日市況速覽 恒指裂口低開、尾市跌幅收窄

01：26 - 5隻中概股遭美國列入「預定摘牌名單」 中概股股價急瀉

03：13 - 市場人心虛怯 市場重拾信心大市才回穩

04：02 - 中概股不宜急撈底 長綫可部署買入

05：28 - 京東 （09618） 業績「可圈可點」 新業務蝕錢「唔開胃」對股價壓力大

09：20 - 京東 （09618） 不再盲目燒錢爭市佔率 股價才有望回穩

09：39 - 俄烏局勢、能源價格高企、通脹壓力、加息因素仍影響大市

11：05 - 港股博反彈不宜睇太進取

11：30 - 友邦 （01299） 本地、內地業務增長不錯 可吼入博反彈

14：49 - 恒指如失20000點 或下試18000點水平

15：37 - 港交所 （00388） 可博反彈但不宜進取 留意400元重要關口

16：35 - 大市升穿21300點才可上望22000點

17：20 - 潛力股推介：太平洋航運 （02343）

19：22 - 觀眾問股：大市見底未？盈富基金 （02800） 、港交所 （00388） 可否儲貨？

21：24 - 觀眾問股：龍源電力 （00916） 18元買入否繼續持有嗎？

23：30 - 觀眾問股：華潤電力 （00836） 、中國電力 （02380） 點睇？大漲小回？

25：19 - 觀眾問股：友邦 （01299） 有冇機會重上85元？現價加注好嗎？

27：46 - 科技股短期不建議撈底 短期受累監管

30：01 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 現價應沽貨？

33：26 - 港股收市市況速報

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恒指全日跌336點，收報20553點，大市總成交1,907億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，恒指一度急挫逾800點，低見20079點，主因中概股退市風暴。

昨晚美國公布將5隻中概股列入摘牌名單，要求交出審計底稿，中概股全綫捱沽。事實上，措施並非新消息，惟短線人心虛怯，觸發龐大沽壓。相信此消息仍將困擾中概股，目前未為撈底時，可待措施落實後，或中美監管協商有成果，到時再布署長線。

京東 （09618） 昨晚放榜，業績好壞見仁見智，但股價大跌。多間大行調低目標價，投資者聚焦盈轉虧。

港股後市另受以下因素困擾：（1）俄烏局勢對能源商品價格、以對歐洲金融機構的影響；（2）美國通脹壓力及加息步伐。

博反彈的話，可留意已放榜的友邦 （01299） ，目標看82、83元，以今日低位73.95元或70.15元止蝕。港交所 （00388） 同樣可留意。航運股續受惠運費向上，可留意太平洋航運 （02343） ，目標看4.5元以上，止蝕用3.97或3.73元。

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