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【ET講股通】梁耀康：中概股退市風暴（附time code）（第二版︰加入文字內容）

股市 17:06 2022/03/11

分享：

5隻中概股遭美國列入「預定摘牌名單」，中概股急瀉，港股低開430點，早段跌幅一度擴大至逾800點，恒生指數半日跌667點，報20222點，成交1000億元。京東 （09618） 績後挫逾15%；ATM跌逾5%至10%；友邦 （01299） 績後升近2%。港交所受惠中概股回流憧憬，午後一度轉升逾4%。中概股退市風暴怎解讀？獨立股評人梁耀康（Dave）今日3時45分於《ET講股通》為你分析。

Time code
00：18 - 港股今日市況速覽    恒指裂口低開、尾市跌幅收窄
01：26 - 5隻中概股遭美國列入「預定摘牌名單」   中概股股價急瀉
03：13 - 市場人心虛怯   市場重拾信心大市才回穩
04：02 - 中概股不宜急撈底    長綫可部署買入
05：28 - 京東 （09618） 業績「可圈可點」  新業務蝕錢「唔開胃」對股價壓力大
09：20 - 京東 （09618） 不再盲目燒錢爭市佔率    股價才有望回穩
09：39 - 俄烏局勢、能源價格高企、通脹壓力、加息因素仍影響大市
11：05 - 港股博反彈不宜睇太進取
11：30 - 友邦 （01299） 本地、內地業務增長不錯    可吼入博反彈
14：49 - 恒指如失20000點    或下試18000點水平
15：37 - 港交所 （00388） 可博反彈但不宜進取    留意400元重要關口 
16：35 - 大市升穿21300點才可上望22000點
17：20 - 潛力股推介：太平洋航運 （02343）
19：22 - 觀眾問股：大市見底未？盈富基金 （02800） 、港交所 （00388） 可否儲貨？
21：24 - 觀眾問股：龍源電力 （00916） 18元買入否繼續持有嗎？
23：30 - 觀眾問股：華潤電力 （00836） 、中國電力 （02380） 點睇？大漲小回？
25：19 - 觀眾問股：友邦 （01299） 有冇機會重上85元？現價加注好嗎？
27：46 - 科技股短期不建議撈底    短期受累監管
30：01 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 現價應沽貨？
33：26 - 港股收市市況速報

*港股尋底之旅完未？同場拆解京東績後策略，重溫今早《ET開市直擊》*【按此速睇 - 附time code】

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。
立即登入→https：//video.hket.com/video/3200703

------

恒指全日跌336點，收報20553點，大市總成交1,907億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，恒指一度急挫逾800點，低見20079點，主因中概股退市風暴。

昨晚美國公布將5隻中概股列入摘牌名單，要求交出審計底稿，中概股全綫捱沽。事實上，措施並非新消息，惟短線人心虛怯，觸發龐大沽壓。相信此消息仍將困擾中概股，目前未為撈底時，可待措施落實後，或中美監管協商有成果，到時再布署長線。

京東 （09618） 昨晚放榜，業績好壞見仁見智，但股價大跌。多間大行調低目標價，投資者聚焦盈轉虧。

港股後市另受以下因素困擾：（1）俄烏局勢對能源商品價格、以對歐洲金融機構的影響；（2）美國通脹壓力及加息步伐。

博反彈的話，可留意已放榜的友邦 （01299） ，目標看82、83元，以今日低位73.95元或70.15元止蝕。港交所 （00388） 同樣可留意。航運股續受惠運費向上，可留意太平洋航運 （02343） ，目標看4.5元以上，止蝕用3.97或3.73元。

【「ET講股通」問股環節，包括︰龍源、潤電、中國電力、友邦、騰訊︰立即觀看

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欄名 : ET講股通

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