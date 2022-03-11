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【第五波疫情】九巴手機程式新增社區抗疫資訊 快速檢測包優惠價200元/2盒

理財智慧 16:51 2022/03/11

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九巴手機應用程式《App1933》，近日新增「抗疫資訊站」功能，整合了各項抗疫資訊和服務，包括確診地點、圍封地點、採樣檢測、指定診所，甚至預約抗疫專用的士等，提供一站式實時抗疫資訊。

【溫股知新】再談港股五大因素   國策股前景最著數

九巴與初創公司合作，在《App1933》加入社區抗疫資訊，整合了各項政府抗疫資訊和服務。打開《App1933》頁面後，按右上角「茶水站」標誌，再揀選「抗疫資訊站」，便會連結至「社區抗疫資訊站」網頁。「抗疫資訊站」提供的政府抗疫資訊，包括了確診地點、圍封地點、採樣檢測中心、指定診所及疫苗接種中心。只要揀選地區或輸入地址，便可快速獲取以上資訊。

瀏覽《App1933》「抗疫資訊站」步驟：

    點擊圖片放大
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【延伸閱讀】【公共交通】九巴宣佈加強消毒工作 將「安全出行」列為首位

【延伸閱讀】【第五波疫情】九巴超過2,000名員工未能執勤 周五起88條路線暫停服務

此外，九巴因應市民對快速抗原檢測包的需求大增，市民亦可通過《App1933》以優惠價換購「新冠快速抗原檢測試劑」。只要在《App1933》頁面的底部按「club1933」，再揀選「禮品獎賞」，便可以積分及優惠價125元，換購1盒5套的「新冠快速抗原檢測試劑」，或以200元換購2盒。

【青姐話】疫情底   有幾抵？

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責任編輯：嚴浩文
 

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