【第五波疫情】九巴手機程式新增社區抗疫資訊 快速檢測包優惠價200元/2盒

九巴手機應用程式《App1933》，近日新增「抗疫資訊站」功能，整合了各項抗疫資訊和服務，包括確診地點、圍封地點、採樣檢測、指定診所，甚至預約抗疫專用的士等，提供一站式實時抗疫資訊。

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九巴與初創公司合作，在《App1933》加入社區抗疫資訊，整合了各項政府抗疫資訊和服務。打開《App1933》頁面後，按右上角「茶水站」標誌，再揀選「抗疫資訊站」，便會連結至「社區抗疫資訊站」網頁。「抗疫資訊站」提供的政府抗疫資訊，包括了確診地點、圍封地點、採樣檢測中心、指定診所及疫苗接種中心。只要揀選地區或輸入地址，便可快速獲取以上資訊。

瀏覽《App1933》「抗疫資訊站」步驟：

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此外，九巴因應市民對快速抗原檢測包的需求大增，市民亦可通過《App1933》以優惠價換購「新冠快速抗原檢測試劑」。只要在《App1933》頁面的底部按「club1933」，再揀選「禮品獎賞」，便可以積分及優惠價125元，換購1盒5套的「新冠快速抗原檢測試劑」，或以200元換購2盒。

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責任編輯：嚴浩文

