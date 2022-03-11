【有相睇】內地富豪「破頂價」購西半山豪宅　4年後劈價9200萬沽　連辣稅蝕過億

二手蝕讓個案持續增加，就連西半山豪宅單位亦不例外。市場消息指，西半山干德道敦皓一個特色戶，實用面積2,343平方呎，三房間隔，連約460平方呎空中平台，原叫價2.3億元放售，終累減9,200萬元，以約1.38億元售出。

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區內代理指，上址原業主為融創中國（01918）董事長孫宏斌胞弟孫宏兵，他於2018年10月1.888億元購入，實用呎價80,580元，呎價及售價均創項目複式單位新高。發展商當時透露，買家需付成交價三成之辣招稅，即入市成本達2.45億元。換言之，若連各項稅款計，估計現轉手蝕讓1.08億元。

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值得留意的是，孫宏兵近月接連出售旗下物業，其中敦皓中層D1室複式戶，早前以3,200萬元售出，實用呎價29,767元，較2016年購入價3304.3萬元，低104.3萬元。另外同區瀚然高層B室則以3,200萬元售出，實用呎價32,653元，較2015年購入價3,233萬元，低33萬元。

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