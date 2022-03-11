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【俄烏局勢】加大制裁力度 傳拜登將宣布 取消俄羅斯貿易最惠國待遇

環球政經 17:12 2022/03/11

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據外媒引述知情人士報道，美國總統拜登將於周五（11日）宣布，撤銷俄羅斯的貿易最惠國待遇，這等同是結束美國與俄羅斯的正常貿易關係。

知情人士透露，拜登將聯同七大工業國組織（G7）和歐盟一起宣布，取消俄羅斯享有的最惠國待遇。

據《彭博社》報道，拜登不能單方面改變俄羅斯的貿易待遇，因決定權在國會。不過，美國國會的兩黨議員早已表態支持撤銷俄羅斯的最惠國待遇。其他呼籲撤銷俄羅斯貿易優惠待遇的國家，也將通過自家的程序。

同場加映：【溫股知新】再談港股五大因素 國策股前景最著數

《路透社》引述美國高級官員表示，在美國，取消俄羅斯的「永久正常貿易關係」（Permanent Normal Trade Relations）將需要獲得國會通過，但兩院已經表示支持。剝奪俄羅斯最惠國待遇後，俄羅斯將加入古巴、北韓的之列，美國及其盟國允許對俄羅斯進口產品徵收高於世界貿易組織（WTO）成員國的進口關稅。

加拿大上周已宣布撤銷對俄羅斯與白羅斯的最惠國待遇，歐盟亦正考慮取消有關待遇。據國際貨幣基金（IMF）2020年的數據顯示，俄羅斯對歐盟的依賴程度遠高於美國，歐盟約占該國出口的三分之一，而美國則僅佔出口的5%。、

【俄烏事件】疫情戰火夾擊大市 精選10隻避險港股 【下一頁

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責任編輯：黃苑筠

 

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七大工業國集團 美國國會 制裁 經濟 拜登 國際貨幣基金組織 加拿大 歐盟 俄羅斯 關稅

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