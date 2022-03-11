【Sanrio迷注意】7-Eleven全新印花推廣　16日起限量換購「Sanrio characters自在食餐具」 

7-Eleven又推出全新印花推廣！今次帶來限量換購精品 —— 4組Sanrio人氣角色分別有Hello Kitty 及 Mimmy、My Melody及Piano、Pompompurin及Macaron、Ahiru no Pekkle及Ruby化身成精緻又實用的「Sanrio characters自在食餐具」。

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由3月16日早上7時起，可以到7-Eleven分店儲印花，或以yuu積分隨機換購「Sanrio characters自在食餐具」。數量有限，換完即止，絕不加推，切勿錯過！

一套4款「Sanrio characters自在食餐具」設計精緻，每款餐具套裝均包括：餐具收納盒一個、筷子一對、叉及匙羹各一件。餐具盒設計輕巧，約21.5cm長x 5cm闊，只要輕輕一按收納盒背面按鈕即可取出餐具，盒内附有「餐具架」，亦方便收納及固定餐具位置。

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餐具以食品級304不鏽鋼製造，耐用且容易清洗，而且尺寸約19cm長，大小適中，大人和小朋友同樣可以輕鬆使用。「自在食餐具」能減少使用即棄餐具，亦免卻於餐廳使用公用餐具的煩惱，環保又衛生。

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