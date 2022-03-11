  • 25°C
香港時間 : 2022311日 (五) 17:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Sanrio迷注意】7-Eleven全新印花推廣　16日起限量換購「Sanrio characters自在食餐具」 

理財智慧 17:00 2022/03/11

分享：

7-Eleven又推出全新印花推廣！今次帶來限量換購精品 —— 4組Sanrio人氣角色分別有Hello Kitty 及 Mimmy、My Melody及Piano、Pompompurin及Macaron、Ahiru no Pekkle及Ruby化身成精緻又實用的「Sanrio characters自在食餐具」。

同場加映：【溫股知新】再談港股五大因素 國策股前景最著數

由3月16日早上7時起，可以到7-Eleven分店儲印花，或以yuu積分隨機換購「Sanrio characters自在食餐具」。數量有限，換完即止，絕不加推，切勿錯過！

一套4款「Sanrio characters自在食餐具」設計精緻，每款餐具套裝均包括：餐具收納盒一個、筷子一對、叉及匙羹各一件。餐具盒設計輕巧，約21.5cm長x 5cm闊，只要輕輕一按收納盒背面按鈕即可取出餐具，盒内附有「餐具架」，亦方便收納及固定餐具位置。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

餐具以食品級304不鏽鋼製造，耐用且容易清洗，而且尺寸約19cm長，大小適中，大人和小朋友同樣可以輕鬆使用。「自在食餐具」能減少使用即棄餐具，亦免卻於餐廳使用公用餐具的煩惱，環保又衛生。

同場加映：【青姐話】疫情底 有幾抵？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 陳楚琨

7－Eleven 經濟 Hello Kitty Sanrio 香港

上一篇文章

【俄烏局勢】加大制裁力度 傳拜登將宣布 取消俄羅斯貿易最惠國待遇

下一篇文章

【第五波疫情】九巴手機程式新增社區抗疫資訊 快速檢測包優惠價200元/2盒
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【抗疫消費】實惠「金花清感顆粒」優惠價$94盒 加購快速測試套裝平均14元/支
【抗疫消費】實惠「金花清感顆粒」優惠價$94盒 加購快速測試套裝平均14元/支
【第五波疫情】恆隆地產旗下四間商場 即日起調整營業時間
【第五波疫情】恆隆地產旗下四間商場 即日起調整營業時間
新世界旗下沙田凱悅酒店　為公立醫院醫護提供免費住宿　鄭志剛：感謝抗疫醫護無私付出
新世界旗下沙田凱悅酒店　為公立醫院醫護提供免費住宿　鄭志剛：感謝抗疫醫護無私付出
【理財個案】退休大學教授擁4000萬資產 以為可以放心享福 卻埋藏呢個重大風險
【理財個案】退休大學教授擁4000萬資產 以為可以放心享福 卻埋藏呢個重大風險
【大行點睇】中金料北水流入穩增長概念板塊 另推薦12隻首選港股
【大行點睇】中金料北水流入穩增長概念板塊 另推薦12隻首選港股
【90後財務自由人@iM網欄】得罪中央無運行？ 阿里巴巴股價弱的原因
【90後財務自由人@iM網欄】得罪中央無運行？ 阿里巴巴股價弱的原因
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款