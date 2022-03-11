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【英鎊定存】英鎊定存最高12.88厘  花旗料下周四英國再加息0.25厘

15:45 2022/03/11

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上商本周調高英鎊定存息，1年期有0.8厘，跟大眾銀行齊膺高息王。

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下周堪稱超級周，除了是業績高峰期外，英美齊於下周四（3月17日）議息，全球緊盯聯儲局快將展開加息周期，且憧憬英倫銀行再加息0.25厘，將是第3度上調政策利率。

其實，英國已於2月3日加息四分一厘，計及去年底首次出手，乃18年來首次連續兩個月議息一加再加，曾刺激滙豐 （00005） 及渣打香港 （02888） 股價抽升。

雖然市料英國快將3度加息，且陸續有來，但專家預警，對鎊滙的提振作用有限，畢竟俄羅斯入侵烏克蘭直接打擊歐洲，拖累歐元積弱，變相亦拖英鎊後腿，現滙暫失守1.31。

1年港元定存享1.2厘賺息6千 銀行爆加息搶客戰【下一頁

花旗預計英國將於3月與5月連環加息，致令目標利率升至1厘。然而，中資滙市名家卻力排眾議，大膽預估今年內英鎊仍有力挑戰1.4大關。

儘管業界對鎊滙後市呈大分歧，但專家皆指，對英鎊有需要者、如BNO的港人，不妨趁眼下美滙獨強直逼百關、非美貨幣受壓而低吸英鎊，再敘造英鎊定期存款，冀賺息幫補弱滙。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，英倫銀行料於3月17日加息25點子，5月再加，兩次可能總共只加息50點子。不過，隨着英國通脹升溫，3月加息50點子的機會有所上升。至於鎊滙後市，料3個月內英鎊見1.35，未來6至12個月預測目標為1.33。

上商研究部主管林俊泓不約而同預計，英國下周加息0.25厘，今年餘下時間再加多一兩次。英鎊今年高低區間介乎1.28至1.38，年底目標險守1.3。

3個月人幣定存最高息2.8厘  大小行搶乘加息快車【下一頁

華僑銀行指，英倫銀行已多番警告通脹急升的風險。而上周五（3月4日）受烏克蘭危機加劇，歐元兌美元曾跌穿1.1重要心理關，拖累英鎊跌至1.31，乃自2020年底以來近兩年低位。未來兩周的上落範圍約在1.29至1.358，兌港元支持位在10.1，阻力區為10.6。

光大證券國際外滙策略師黄俊能預期，英鎊今年高低位介乎1.28至1.4，年底目標價1.36。俄烏局勢持續緊張，不僅影響歐盟經濟，天然氣及原油價格急升，同時亦推高英國通脹水平，令英倫銀行更積極加息應對。

黃俊能預期，英倫銀行將於3月加息0.25厘，並於5月及8月再次上調利率，以每次加0.25厘計算，累計加0.75厘，2022年底前官方利率將達到1.25厘水平。

中金分析若油價大漲  聯儲局上半年或累計加息1厘【下一頁

=黃俊能拆解，烏克蘭政局未明，避險資金仍將繼續支持美元，加上巿場聚焦聯儲局下周四議息會議，故此縱使英倫銀行加息的消息，對英鎊的支持力度相對有限。況且，首相約翰遜派對門風波未了，不單受內部逼宮威脅，進一步或會打擊5月舉行的地方選舉，動搖保守黨執政地位。更壞的情況，或會令蘇格蘭公投的議題重新放在桌上，政治不確定性或將會限制英鎊表現。

問及哪個價位值得低吸英鎊，黃俊能表示，可考慮情況較為明朗才開始分段吸納，應會較為理想，預期英鎊於1.28至1.3區間有較大支持。

另一邊廂，港銀早於去年末季已勇進加英鎊定期存款息，例如一加再加的招商永隆及大眾銀行，恒生 （00011） 亦於今年新推3個月、半年及1年期特惠息。上商更於本周二（3月8日）再上調中長息0.1厘，現時旗下半年期有0.7厘，1年更達0.8厘，重返高息王之列。至於冠絕全城是富邦7天短存有12.88厘，南商為12厘，滙豐（HSBC）有11厘，中銀香港 （02388） 及集友也有10厘。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源

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