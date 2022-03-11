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【港元定存】1年港元定存享1.2厘賺息6千  銀行爆加息搶客戰

15:25 2022/03/11

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星展、富邦及信銀國際齊於本周鬥加1年港元定期存款息，令破頂息再現。

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3月踏入第2周，港銀突爆加息搶客戰，為今年首現。全周暫有6間大小行鬥加港元定期存款息，包括星展、信銀國際及富邦全面加息。交銀香港和建行亞洲更一周兩連加。而平保 （02318） 旗下虛擬銀行平安壹賬通（PAOB）則上調6個月及1年期年息。專家指，業界為禁足小封城在即，提早備戰搶長短錢。

正因多行一面倒加息，本周高息榜難免大執位。先說1年期，富邦兩連加累升0.35厘，新息率報1.2厘，重奪榜首。星展昨天（10日）調升1年期0.1厘、至1.1厘，信銀國際則於周一（7日）勁加此長息0.35厘、至1.1厘，兩大小行齊晉級亞軍。

半年期方面，勇進加息的富邦，累升0.22厘、至1.1厘而居首。信銀國際也加0.2厘，新報0.9厘而榮登亞軍。平安壹賬通本周一上調半年期0.2厘，新息率跟3個月及1年期看齊，皆報0.8厘，打入6個月期三甲之列。

3個月人幣定存最高息2.8厘  大小行搶乘加息快車【下一頁

而3個月年息，今天（11日）微加0.05厘的建行亞洲及交銀香港，3個月皆報0.8厘，跟花旗、PAOB相同。而信銀國際日前更調高0.15厘、至0.8厘，5行穩守三甲。大新 （02356） 則以0.9厘為第2大高息王，惟不敵頻頻加息搶錢的富邦，其3個月年息已重返1厘，追貼東亞 （00023） 呈雙冠王。

本周港元定存格價戰，最搶眼是勇於搶存的富邦及信銀國際，也罕有躋身短中長息三甲榜。

總結全周共有7行加減定存息，當中6加1減，撤高息的是中資行。頻推快閃息的招商永隆，周一曾推1年期享1.18厘，但只限當天。尚幸該行保持1年有1.05厘，險守長息榜季軍。

專家指5大主因令大小行掉頭加息，包括︰（1）傳統銀行及虛銀面對本港經濟半冰封；（2）疫情暫未見受控，人心虛怯；（3）俄烏之爭禍延金融市場，累港股本周累瀉逾千點，恒指今早曾急插逾800點，險守兩萬點的逾5年新低，股民又再恐慌性拋售；（4）港滙逼近7.83的兩年新低，走資之憂再起，遂令中小業界連環出擊，全方位搶特惠息，冀力搶避險資金。

此外，1個月拆息終止5連揚，今天報0.25厘；1年拆息升至1.28厘，凸顯同業在牌面上未致蝕息搶長錢。

1個月美元定存息最高1.5厘  最多賺息逾3萬港元【下一頁

展望後市，全球聚焦下周四（17日）聯儲局議息。美國昨公布2月份CPI，升7.9%，創40年新高。花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，料美國CPI仍未見頂，全年升幅或為4.9%。現預計3月17日美國只加息0.25厘， 但5月加息0.5厘。6月、7月、9月、10月、12月會議每次都加息0.25厘，今年合共加息7次，累計上調2厘，到2023年底政策利率達到2.75厘至3厘。但維持美元滙價預測，料3個月內見94.63，半年至1年為95.26，長期目標96.4。

順帶一提，近日工銀亞洲再重谷388天享1.1厘優惠。眼下1年定期存款最高為富邦1.2厘，門檻為50萬元全新資金，全期賺息6,000元。

**俄烏談判有得傾？潘國光分析俄烏局勢對後市影響**

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源

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