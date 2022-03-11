【全城抗疫】房協預留1200萬元推出社區關懷行動 為屋邨居民提供支援

本港第五波疫情持續，令不少基層市民感到經濟困難，香港房屋協會繼早前預留1億元為轄下商戶推出租金減免安排後，今日（11日）更宣布，預留1200萬元推出「抗疫同行燃希望」社區關懷行動，從抗疫、經濟及精神健康三方面，為轄下屋邨居民及社會上有需要人士提供適時的支援。

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房協主席陳家樂表示，過去一個多月，嚴峻的疫情令各階層的日常生活、工作及經濟帶來巨大挑戰和沖撃。此際，同舟共濟的精神就是社會跨過難關的支柱。他續稱，房協肩負社會責任，希望透過緊急推出一系列行動，包括免費派發五萬個抗疫包、捐款予食物銀行、為困難 租戶提供財政支援、創造短期就業機會，以及主動致電慰問長者，廣泛惠及基層家庭、前線工友、長者，以至房協職員，緩解有逼切需要人士的燃眉之急。

「抗疫同行燃希望」社區關懷行動，4個重點行動包括:

1) 免費派發五萬份抗疫包—房協將於下星期陸續向轄下的屋邨及長者房屋租戶、街市商戶、前線清潔及保安人員、 地盤工友、房協員工等派發抗疫包。抗疫包內附快速抗原測試套裝、口罩、消毒搓手液及維他命C沖劑，並附上房協心意卡。

2) 捐款食物銀行、支援有經濟困難的房協屋邨租戶—房協捐出50萬元予5間食物銀行及慈善團體。另外撥 出不少於50萬元為有經濟困難的房協屋邨租戶提供財政支援，幫助有逼切需要的居民和人士解決燃眉之 急。

3) 即時創造短期職位—負責協助派發抗疫包、於房協轄下商場及街市提供客戶服務等，希望及時緩解失業市民的經濟負擔。

4) 支援長者及居民精神及心理健康—約50名房協獎學金同學會成員和房協同事組成義工服務隊，將一連3個星期透過電話主動關懷轄下屋邨的長者及居民，在疫情下送上慰問和祝福，並為有需要人士提供抗疫防疫資訊。 此外，房協亦會與非牟利團體合作，舉辦一系列網上活動，分享家居運動及紓緩壓力資訊。

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責任編輯：羅浩濂