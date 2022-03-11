【Moderna疫苗】針對Omicron變種 混合版第3針次階段測試

新冠肺炎Omicron變種去年底出現肆虐全球，引發新一輪疫情，各大疫苗藥廠開發針對Omicron的疫苗。美國Moderna近日表示，針對Omicron的混合版第3針疫苗已投入次階段測試，已有人接種新版疫苗。

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Moderna周四（10日）發出聲明，指第一名實驗參與者已打針對Omicron的混合版疫苗。疫苗混合Moderna已獲批准接種的原始疫苗，加上針對Omicron變種的第3針配方組成

研究將聚焦18歲或以上人士，之前需完成兩劑原始版本Moderna疫苗接種，在3個月前打第3針Moderna疫苗，測試接種混合版疫苗的效果。Moderna計劃招募375人，在美國20地點完成測試。

早在1月時，Moderna已對未打第3針，完成兩劑接種超過半年的人士測試Omicron版本疫苗，Omicron版第3針疫苗亦進入次階段測試。Moderna在英國亦開始Omicron疫苗第3階段測試，並與英國國家衛生研究院 （National Institute for Health Research）合作。

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Moderna行政總裁邦塞爾（Stéphane Bancel）多次讚揚mRNA技術，有利更快應對新變種，但今次研究明顯是落後於Omicron疫情進展。邦塞爾強調，藥廠目標是保持領先於新冠病毒，持續收集數據，與公共衛生部門分享，預備秋天的加強劇季度。

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責任編輯：吳漢培