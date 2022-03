【夢想本應翱翔@iM網欄】回收過剩麵包釀造啤酒　港初創實踐可持續發展

可持續發展(Sustainability)、環境、社會和企業管治(ESG)近年快速冒起,漸漸成為金融市場的主流策略。 可持續發展不單單是盡公民或企業責任,更可以是一門有「錢」途的生意。 今期與大家分享的香港初創企業就在日常消費品上動腦筋,讓消費者在不知不覺中實踐環保——回收過剩麵包來釀造「Breer」啤酒。

「追求可持續不等於要刻意改變日常習慣,或對產品的質素有所讓步。」Breer共同創辦人Suyash Mohan如此道。他與其他三位合夥人均是香港科技大學的同窗,有次考試後慶祝時,發現啤酒和麵包的共通之處——兩者成分中均含大麥和小麥,「在香港,食物浪費是個大問題。既然都是用同樣的原材料,我們何不把坊間過剩的麵包收集起來,釀造大家都愛喝的啤酒呢?」

從日常點滴入手 毋需刻意改變讓步

Breer就此誕生。四人憑此理念於2019年參加創業比賽勝出,獲得第一筆資金,便開始研發產品,於2020年創立公司,去年又再獲得由阿里巴巴香港創業者基金主辦的「JUMPSTARTER IdeaPOP! 」大專學生創業比賽季軍。

大學生初出茅廬創業,Suyash坦言挑戰不小。「一開始造了幾個批次,質素不太穩定,因與不同釀酒廠嘗試磨合,而每個廠對於如何運用麵包有不同見解,加上我們自身對釀酒的經驗不足,故早期進度較慢。」後來,Breer通過不同比賽獲得獎金,有資源聘請釀酒顧問提供意見,最終研發出比較滿意的配方,就是運用某一種麵包來釀造某一特定口味的啤酒。籌備一年終於開業,並透過開設快閃店(Pop-up booth)宣傳理念, 推廣品牌。

不甘小眾 夥拍連鎖企業打造循環經濟

一般新品牌的銷售,通常會向已有固定網絡的分銷商提供大力度的優惠,但作為一家由學生開啟的初創,Suyash直言Breer沒有那麼多資源打入傳統分銷渠道,故採用不同策略,從主打手工啤酒的酒吧入手,Breer目前已在全港過百間餐廳銷售。「由於產品味道好,加上背後的正面理念,很多顧客願意嘗試,但我們也不想只局限於手工啤酒愛好者,而是希望做到像日常的啤酒一樣普及。」

他們有幸與連鎖餐飲集團合作,嘗試創造一個「循環經濟」模式。去年,Breer 開始與怡和集團合作回收多餘的麵包,製成啤酒,再賣給其連鎖品牌餐廳,「我們的品牌Bottle of Bread已在美心旗下過百間餐廳出售。另外,我們也正準備與各大酒店等合作。」Suyash認為,大機構產出過剩食物,他們自身也想找到可持續的解決方案,冀為社會帶來積極影響,有不少公司聽說Breer的理念都主動接洽,可謂一個很好的拓展業務契機。

另外,疫情影響下,很多人留在家中,開拓網上銷售渠道亦十分重要,現時Breer已在網上平台有售。

印度裔創辦人 視港為家

Breer四位創辦人都是印度裔的大學生,其中一位自小在港長大,通曉廣東語和普通話,有兩位則是18歲來港攻讀大學,Suyash則於13歲時與家人移居香港,他們都視香港為家。

Suyash說,雖然是兼職創業,所有成員卻時刻都想著怎樣推廣Breer,例如和朋友出外吃飯就會趁機會向餐廳老闆推薦,力求將品牌的效益最大化,「業務的發展、生產規模之大,是我們預想不到的,未來還打算拓展香港之外的市場。」

未來拓海外市場 「釀酒OEM」

Suyash和團隊對進軍海外早有想法,為減少碳排放,Breer不會從香港出口啤酒,而會用當地現有的釀造設施生產,「某種程度上像是OEM(貼牌製造),用我們研發的配方和釀造方法,在當地生產。可持續發展的理念是賣點,但對於消費型的產品而言,顧客滿意才是根本。首先要在香港打響品牌,再向國際推廣。」

Breer從最初一個推動環保永續的理念出發,到今天已逐步發展成一間更全面的食物科技公司,除了麵包,亦投入資源研發其他過剩食材及廚餘,例如咖啡粉、咖啡豆及果皮等,嘗試轉化成不同的專利配方,生產啤酒以外的產品。

當下香港疫情緊張,Suyash不諱言業務發展放緩,過去兩三個月著力建立網絡。他始終相信市場潛力巨大,「我們在半年內就已進駐約150間餐廳,未來會進行募資。」

從小教育 「可持續」成生活方式

對於提升大眾對「可持續」的意識,Suyash認為,教育的作用十分關鍵,「需從孩童時期就開始灌輸,例如讓他們知道如何令環境更清潔,如何減少食物浪費,使其形成根深蒂固的價值觀,讓『可持續』在未來不止是一種選擇,更是一種生活方式。」

我很開心見到JUMPSTARTER IdeaPOP! 的優勝隊伍有這樣的好成績以及大企業主動與香港初創合作尋求可持續的解決方案,形成協同效應;政府亦可從政策層面,帶動社會對可持續性的關注。

大家一起為環境出一分力。

作者 _ 周駱美琪( Cindy )簡介:

周駱美琪 (Cindy) 自 2015 年起擔任阿里巴巴香港創業者 基金執行董事。自 2007 年加入阿里巴巴集團, Cindy 曾擔任阿里巴巴國際高級財務董事,主要負責集團財務管理和企業規劃。阿里巴巴香港創業者基金創立不同項目,致力幫助香港的創業家和青年人於充滿活力的城市中實踐他們的夢想。通過這個欄目 Cindy 希望與大家分享不同的創業故事及經驗,也為創業者帶來小貼士,幫助他們了解初創市場的最新形勢。

