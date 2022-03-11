▲ 【烏克蘭戰爭】普徠仕：加息+通脹+戰事三方夾擊 籲減持股票並增持現金、宜先鎖定價值股利潤

俄羅斯入侵烏克蘭對股、債、滙造成波動，普徠仕（T. Rowe Price）亞太區多元資產解決方案主管Thomas Poullaouec及其團隊發表最新報告，受通脹高企和聯儲局更激進的立場影響，股市在今年初期走勢不振，而隨着烏克蘭地緣政治問題的加劇，市況或將更加不穩。

普徠仕提到，在抛售潮之下，值得注意的是，增長股的表現持續落後，而它們向來在避險環境下往往被視為更具防守力。相反，週期性的價值股的表現相對較佳，而能源股帶來最大正面回報。羅素1000價值指數年初至今表現硬淨，累跌3%，較其羅素1000增長指數跌逾14%的為少。就在其在羅素1000價值指數當中，能源股的佔比達15%，而年初至今其升幅超過30%。

雖然價值股仍具吸引力，但亦受到週期性利好因素減少和地緣政治風險升溫影響。再者，即使增長股的估值已有所降低，但仍然偏貴，受利率上升和盈利放緩的影響，增長股或將繼續受壓。

此外，俄羅斯入侵烏克蘭震驚全球，鑑於衝突地區是全球能源和糧食的重要供應基地，隨著局勢的發展，後果可能影響深遠，令全球增長受壓，並進一步加劇通脹。

因此，普徠仕維持減持股票，並增持現金策略，同時建議沽出美股及全球價值股至核心股票，並在未來一段日子先行將跑贏大市的價值股鎖定利潤。至於固定收益方面，則維持買入短年期、高收益的債券。而全球市場仍面臨諸多重大風險，包括烏克蘭戰爭、通脹高企並加速升溫、央行政策失誤、新冠病毒出現變異株，以及中國的增長前景。

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編輯:姚卓然