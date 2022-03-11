【抗疫優惠】實惠REAGEN快速測試套裝 優惠價平均15元/盒

Pricerite實惠由即日（11日）起推出「REAGEN 新冠病毒快速測試套裝」優惠，20萬盒快速測試套裝將會通過實惠的網上預購系統，讓市民有序登記購買，每人限預購1套10盒，平均15元一盒，先登記先得，售完即止。

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預購活動由3月11日下午2時起登記，直至產品售完即止。成功登記預購的人士，最快可於3月13日收到手機短訊確認，最快可於3月16日到自訂門市取貨。市民可根據手機短訊內指定日期前往門市，以八達通或現金付款及取貨。

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據了解，「REAGEN新冠病毒快速測試套裝」獲歐盟CE認證，被納入在歐盟2019冠狀病毒病快速抗原測試通用名單中。

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責任編輯：嚴浩文