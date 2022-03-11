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【抗疫優惠】實惠REAGEN快速測試套裝 優惠價平均15元/盒

理財智慧 15:27 2022/03/11

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Pricerite實惠由即日（11日）起推出「REAGEN 新冠病毒快速測試套裝」優惠，20萬盒快速測試套裝將會通過實惠的網上預購系統，讓市民有序登記購買，每人限預購1套10盒，平均15元一盒，先登記先得，售完即止。

【溫股知新】再談港股五大因素   國策股前景最著數

預購活動由3月11日下午2時起登記，直至產品售完即止。成功登記預購的人士，最快可於3月13日收到手機短訊確認，最快可於3月16日到自訂門市取貨。市民可根據手機短訊內指定日期前往門市，以八達通或現金付款及取貨。

【延伸閱讀】【抗疫消費】實惠「金花清感顆粒」優惠價$94盒 加購快速測試套裝平均14元/支

【延伸閱讀】【第五波疫情】實惠三分店即日起暫時停業 兩分店只售抗疫等必需貨品

據了解，「REAGEN新冠病毒快速測試套裝」獲歐盟CE認證，被納入在歐盟2019冠狀病毒病快速抗原測試通用名單中。

【消費情報】香港迪士尼推全新網上商店 逾400款商品直送本地用戶【下一頁】

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【青姐話】疫情底   有幾抵？

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責任編輯：嚴浩文

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