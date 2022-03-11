【全城抗疫】培力農本方推出中醫視像應診等抗疫服務　居家患者可獲專業中藥配藥服務

本港第五波疫情確診數字不斷攀升，不少初步陽性及輕症新冠肺炎患者改以居家隔離治療。有鑑於社區對網上診症的需求大增，培力農本方宣布推出專業視像中醫診症服務，確保市民可以在足不出户下得到適切的治療，同時減低疫情持續傳播風險。



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中醫診症服務適合各類人士，現只需透過網上系統或致電預約醫師作網上診症，診所助理將以WhatsApp確認診症日期及時間，並於事前傳送視像診症連結，診症後藥物會以速遞形式到付至府上或指定地點，過程簡單而且保密，特別方便輕症或有長期調理需要人士。

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由即日至3月31日，市民可以優惠價580元享用中醫診症服務，包括註冊中醫師診金及共7日配藥的即沖濃縮中藥配方顆粒，適用於門診及網上診症，為大眾提供個人化預防性的中醫服務，加強大眾日常保健，調理體質並增強抵抗力。

另外，培力農本方更會同步支援多個社區抗疫計劃，包括網上義診計劃、中西結合防治計劃等，為大眾包括居家新冠肺炎患者提供專業中藥配方顆粒，全力拓展服務覆蓋網絡。

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