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【烏克蘭戰爭】俄羅斯擬實施外部管理 接管撤資外企

環球社會熱點 15:25 2022/03/11

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俄羅斯入侵烏克蘭後，多間跨國企業紛宣布關閉在俄業務投資，嚴重影響俄羅斯經濟。俄羅斯經濟部建議，有權暫時接管已撤出俄業務的外資企業資產；總統普京亦表示，當局將引入外部管理制度，移交及重新經營相關企業。

瑞信俄羅斯信貸敞口逾71億 難料長綫影響 【下一頁】

俄羅斯經濟部建議，有權暫時接管已撒出俄羅斯、外資佔4分1股權的企業。根據新措施，莫斯科法院將考慮董事會成員或他人提議，引入外部管理的請求，可凍結外資股份，保障公司財產及員工。

經濟部聲明指，引入外部管理人員對象包括國有開發銀行VEB.RF，企業有5日時間選擇重新經營業務，抑或出售股份。經濟部指，新措施目的並非打算將外資國有化，而是通過拍賣資產，鼓勵受外資控制的企業不要放棄在俄業務。

經濟部表示，有關建議亦適用於2月24日起，包括股東等企業管理層成員離開俄羅斯、或從當地轉移資產的企業。獲外部接管企業在3個月後公開拍賣資產，新經營者需保留3分2工作崗位、及在俄經營最少一年。目前該部門建議尚未獲批准。

麥當勞、可口可樂及星巴克等關閉在俄分店 如常支付員工薪金（第二版） 【下一頁】

總統普京（Vladimir Putin）周四（10日）表示，政府支持引入外部管理制度，將已撤離俄羅斯的外資企業移交及重新營運，當局已設立完整法律及市場系統支援。

總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）亦指，政府早已起草有關法案，將密切關注情況，若外資沒有合理理由關閉業務，當局很可能引入外部管理制度。

據塔斯社（TASS）引述當地媒體報道，俄羅斯消費者權益組織已制定一份關閉在俄業務的企業名單，並發送至政府及總檢察長辦公室，涵蓋59間企業，包括大眾（Volkswagen）、蘋果、宜家（IKEA）、微軟及麥當勞等。

白宮發言人普薩基(Jen Psaki)警告，俄羅斯切勿採取任何措施充公美國及國際企業資產，莫斯科很可能會面臨受影響企業法律索償。

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責任編輯：郭麗明

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