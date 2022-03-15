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【一時佳話@iM網欄】別被悲觀情緒主宰 安慰慘遭橫禍的人

名人薈萃 08:02 2022/03/15

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香港自今年起，新冠確診個案數目屢創新高，我們身邊不乏親朋好友確診，甚至離世。每當收到這些壞消息，不禁為患病的親友擔心起來，生怕他們成為露宿在急症室門外的一群。雖然中央出錢出力援助，但不知發生甚麼事，事隔多天香港還是老樣子，全民檢測彷彿變成傳聞檢測。

在2月底，俄羅斯攻打烏克蘭更觸發全球反戰示威和各國政府制裁。執筆之時，筆者手機剛收到香港政府的緊急警示，悚然心驚，以為香港受到空襲。一連串天災人禍彷彿世界末日將至，筆者有些朋友更對前景感到悲觀不安，深陷情緒之中。

半杯水故事的伸延

除了這些世界大事外，有時發生在我們身上的「小事」，對我們的打擊更大。筆者過去為了安慰一個慘遭橫禍的朋友，特別跟她分享了一個「半杯水」的故事：

A看到這半杯水便想：「甚麼？只剩下半杯水？怎麼夠飲？」

B看到這半杯水則心存感恩：「還好有半杯水，我不用渴死﹗」

筆者相信，很多讀者聽過以上故事，亦知道上述兩種人，分別代表悲觀和樂觀的人生觀。其實這故事不單指這兩種人，還可以引伸更多類型的人。

C看到半杯水，馬上站起來，到茶水間拿水壺來倒滿這半杯水。這種人屬於行動力高，不甘坐以待斃，著力改寫自己人生，將來成為行政人員。

D也動身往茶水間，但他不單拿水壺來，還多拿幾隻杯，為的是怕其他人沒水喝。這類人懂得為他人著想，願意為人付出，照顧有需要同事，未來一定是管理階層或老闆。

還有一種人E，他看到這半杯水，便沉思道：「為甚麼只有半杯水？是否這裏缺水？可能水的生意大為可為？不如賣蒸餾水生意？」很明顯這類人擁有企業家思維，遇事便發掘背後的機遇。這種人未來必定是成功的生意人或企業家。

別被悲觀情緒主宰

同樣半杯水，不同人有不同的著眼點，亦會有不同的想法及行動，繼而成就不同的人生。常言道：「思想影響說話，說話改變行為，行為形成習慣，習慣成為性格，性格決定命運。」

反過來說，你想做甚麼人，很大程度取決於你的思想。筆者和同事說：「我不知道你們現在是哪一種人，但請你們問問自己，想做那一種人？」同事選擇不一，有人選B、有人選C、D及E，唯獨沒有人選A。

由此可見，沒有人想過悲觀的人生，但卻往往不自覺地被負面情緒所主宰。近日世界所發生的事，就像這半杯水，有些人覺得很「灰」，沒有未來。但換個角度看，有危就有機，有些人便把握這次機會，買入與石油和天然氣相關的投資產品，或代理快速檢測棒，大賺一筆。

那麼，大家從新看待這些事，會用甚麼觀點呢？如果你仍然覺得不安，筆者勸籲你應該暫時抽離，遠離手機，不要再看新聞或社交平台。

這個世界其實很大，每天都發生我們不知道的事情，而且在資訊爆炸的時代，根本沒可能看完全部資訊。既然如此，少知一件事也沒影響，知道了反而會令自己不開心，那又何必把頭栽進去呢？

作者＿周榮佳
作者簡介：作者簡介：從事保險業逾廿年，擁有15個專業資格的暢銷書作家。現職某大保險公司資深區域總監。Wave除獲HKFI年度傑出保險代理、GAMA最高管理成就獎、《iMoney》香港保險風雲人物外，更獲選亞洲年度最佳保險領袖，在業界享負盛名。

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撰文 : 周榮佳

欄名 : 一時佳話

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