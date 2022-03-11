  • 26°C
香港時間 : 2022311日 (五) 15:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

全港屋苑大比拼　上月最多獲利登記屋苑排名

股樓投資 15:17 2022/03/11

分享：

經濟前景未明，拖累樓市，而私人住宅轉手獲利比率亦連月於低位徘徊。利嘉閣地產研究部指出，今年2月份二手私宅買賣登記的獲利比率佔約95.4%，徘徊在2010年7月以來之逾11年半低位。

環顧上月10個獲利登記最多的屋苑（見下圖），只有一半達到百分百獲利，而每宗平均賺幅最少有31.4%，最多則有122.2%。以平均賺幅計，宇晴軒排第一，賺幅達逾1.22倍；賺幅最低為日出康城，平均每宗賺約31.4%。

    點擊圖片放大
    +10
    +9

利嘉閣研究部主管陳海潮表示，綜合土地註冊處資料所得，全港上月有1,735宗已知上手購入價的二手私宅買賣登記，當中帳面獲利個案佔1,655宗。他說，雖然每宗私宅轉手平均賺幅按月微升1.5個百分點，報68.0%，惟已連續兩個月少於七成，是繼2016年10月以來近5年半的淡況，而上月私宅轉手帳面錄得虧損有67宗，佔比按月微降至3.9%，而平手的個案有13宗，佔比增至0.7%。

同場加映【溫股知新】再談港股五大因素 國策股前景最著數

他認為，第五波疫情嚴峻，令二手市場交投稀疏，而議價主導權亦因此落在買家手中，在買家優勢較明顯下，部分急於沽貨的業主只能降低賺幅，甚至蝕讓。因此，他預計今個月二手私宅轉售獲利比率或下試95%關口，逼近12年來低位；至於平均每宗賺幅亦料續處於65%至70%之間的低位反覆徘徊。

同場加映【青姐話】疫情底 有幾抵？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 http://imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 黃卓賢

樓價 利嘉閣 二手市場

上一篇文章

【抗疫優惠】實惠REAGEN快速測試套裝 優惠價平均15元/盒

下一篇文章

【全城抗疫】房協預留1200萬元推出社區關懷行動 為屋邨居民提供支援

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【大行點睇】中金料北水流入穩增長概念板塊 另推薦12隻首選港股
【大行點睇】中金料北水流入穩增長概念板塊 另推薦12隻首選港股
【抗疫消費】實惠「金花清感顆粒」優惠價$94盒 加購快速測試套裝平均14元/支
【抗疫消費】實惠「金花清感顆粒」優惠價$94盒 加購快速測試套裝平均14元/支
【美股焦點】亞馬遜宣布股份1拆20 另斥100億美元回購股份
【美股焦點】亞馬遜宣布股份1拆20 另斥100億美元回購股份
【理財個案】退休大學教授擁4000萬資產 以為可以放心享福 卻埋藏呢個重大風險
【理財個案】退休大學教授擁4000萬資產 以為可以放心享福 卻埋藏呢個重大風險
【90後財務自由人@iM網欄】得罪中央無運行？ 阿里巴巴股價弱的原因
【90後財務自由人@iM網欄】得罪中央無運行？ 阿里巴巴股價弱的原因
【第五波疫情】恆隆地產旗下四間商場 即日起調整營業時間
【第五波疫情】恆隆地產旗下四間商場 即日起調整營業時間
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款