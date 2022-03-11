全港屋苑大比拼　上月最多獲利登記屋苑排名

經濟前景未明，拖累樓市，而私人住宅轉手獲利比率亦連月於低位徘徊。利嘉閣地產研究部指出，今年2月份二手私宅買賣登記的獲利比率佔約95.4%，徘徊在2010年7月以來之逾11年半低位。

環顧上月10個獲利登記最多的屋苑（見下圖），只有一半達到百分百獲利，而每宗平均賺幅最少有31.4%，最多則有122.2%。以平均賺幅計，宇晴軒排第一，賺幅達逾1.22倍；賺幅最低為日出康城，平均每宗賺約31.4%。

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利嘉閣研究部主管陳海潮表示，綜合土地註冊處資料所得，全港上月有1,735宗已知上手購入價的二手私宅買賣登記，當中帳面獲利個案佔1,655宗。他說，雖然每宗私宅轉手平均賺幅按月微升1.5個百分點，報68.0%，惟已連續兩個月少於七成，是繼2016年10月以來近5年半的淡況，而上月私宅轉手帳面錄得虧損有67宗，佔比按月微降至3.9%，而平手的個案有13宗，佔比增至0.7%。

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他認為，第五波疫情嚴峻，令二手市場交投稀疏，而議價主導權亦因此落在買家手中，在買家優勢較明顯下，部分急於沽貨的業主只能降低賺幅，甚至蝕讓。因此，他預計今個月二手私宅轉售獲利比率或下試95%關口，逼近12年來低位；至於平均每宗賺幅亦料續處於65%至70%之間的低位反覆徘徊。

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