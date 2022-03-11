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【工作壓力】工作生活不平衡？　5招助員工提升活力

商業 14:43 2022/03/11

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(法新社圖片)

積壓而久在家工作（WFH）的壓力嗎？面對混合工作模式，管理人要有為員工調節工作生活平衡（Work-Life Balance）的規劃，制定工作休息時間表，助員工增加活力。據網站《Newsweek》指出，長時間工作容易讓員工失去工作動力，甚至影響個人生活，報告建議以下列5招，助員工及專業人才提升工作生活平衡。

【混合工作】3大科企靈活策　訂定重返辦公室時間表

1.劃分工作與作息：在家工作不表示24小時不眠不休，如用餐、周末及晚上等作息時間受到工作影響，最易讓人感受到壓力，員工可與上司及同事商議制定工作時間表，團隊要有清晰區分工作與作息時間，不要整個團隊同時面對這種壓力。報告亦建議，減壓的方式是在非工作時間時關閉電郵及訊息通知，減低聲音干擾所造成緊張感。

2.調整活動時間表：愉快的私人活動可提升能量，人於長時間進行過份消耗精神及體力的節目，會影響工作生活平衡，建議在家工作時可因應狀態調整活動時間表，有助增加工作動力。

3.以金錢換時間：專業人士及管理人，大多時間緊迫，可嘗試下放工作及與員工互助，或會有更好的工作效率；生活方面，因應不同的生活環境，如準備晚餐、做家務等工作，以外賣或聘請兼職家務助理等代替，利用金錢換取時間。報告提到北美及歐洲的研究指，以金錢換取時間可增加專業人士的生活滿意度。

【職場趨勢】疫下大辭職潮調查　逾半反映收入增加

4.充足休息時間：運動員經大量運動後，需要特定時間來休息及恢復肌肉及活力水平，員工亦需設定好足夠的休息時間表，充足睡眠及輕鬆的活動有助調整壓力。

5.戶外活動：報告引述英國一項研究，表示戶外活動有助提升健康及幸福感，關閉電腦與智能裝置，暫停任何工作相關的訊息或溝通，並且每周最少2小時的進行戶外活動可有效提升工作與生活的平衡感。

責任編輯：向頌勤

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