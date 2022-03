【Mosaic慢慢砌@iM網欄】「台北傳奇」 台北遇見馬賽克

自從喜歡了馬賽克,出行任何一個地方,一旦看見馬賽克,都會喜不自勝。例如馬賽克比香港盛行的台北,經常就會突然眼前一亮,遇上馬賽克。

記得有一次去台北看《清明上河圖》合璧展,便有偶遇。去台北故宮的路上,於士林站的公交轉乘站,乍見一幅巨大的馬賽克壁畫。馬上湊近看看,作者是蘋果人,名為《飛翔午夜彩虹》,整幅作品以傳統、自然與未來為主題。傳承部分,壁畫右下角砌了一座紅色廟宇,是士林地區的慈誠宮,代表人們的心靈信仰;自然部分,壁畫中呈現了流過士林一帶的基隆河、淡水河、大屯火山群等山水面貌;至於未來,則以一位溜着滑板的年輕人跳躍在彩虹前,連接着傳承與自然。馬賽克真的好適合展現不同元素的滙集,雜而不亂。

看完展覽,回到台北車站,向中山站漫步,會經過一段一段的街區小公園,驚喜來了,名為「台北傳奇」的一系列馬賽克公共藝術作品沿路相伴。你會見到淡水的招潮蟹、彈塗魚、母雞帶着小鴨、兔子與蝸牛爬牆比賽、貓頭鷹與咖啡杯、泡澡的狗,都是有趣可愛的小動物,小朋友可以騎在上面玩耍,大人看着小朋友嬉戲,馬賽克真是睇得又玩得。

這系列作品由李億勳創作,他選擇了瓷磚為主要材料,吸收了傳統的剪黏技巧(剪黏之前的文章有介紹),製作出幽默題材的馬賽克作品。

逛了「台北傳奇」馬賽克系列一個下午,第二天和朋友遊九份,本來只是嘆嘆茶,看看海,不知為何,自己好奇心爆發,一直想爬到最高處。難道是心靈感應?

在山頂走到一間鄉村小學,這兒不僅風光獨好,海景無敵,只見操場、圍牆以至洗手間,都砌着馬賽克 !簡潔的線條 ,樸拙的砌法,給我的印象是小學生們自己製作出來的。之前在西門町也路過小學,外牆也是砌了馬賽克壁畫。在香港好像不是很多學校以馬賽克裝飾,我印象最深刻的是油塘聖安當小學外牆,以現代手法呈現天主教信仰的馬賽克壁畫,連綿成條街,看着活潑又喜悅,每次乘車經過都目不轉睛地張看。

台北的馬賽克,雖然只看到很少一部分,我發覺大多數是以陶瓷為材料,很少全部用玻璃的,給人純樸、厚實、帶點鄉土味的氣質,雖然我比較偏愛玻璃,喜歡玻璃的輕巧、閃爍、靈動但台北的陶瓷馬賽克,是基於當地盛產陶瓷為傳統,慢慢形成獨特的風格,有其高度辨識性,同樣值得欣賞。

真心希望本港政府也關注一下好容易為市民帶來幸福感的馬賽克,點綴街區、公園、景點等各個公共地方。

▼ 點擊圖片放大 +2

攝影:洪捷

作者 _ 洪捷簡介:

女性,曾任職文化藝術版記者多年,著有散文集《藝賞心開》。離開報館後往意大利拜師學習馬賽克藝術。回港即成立花意工作室,八年來專注創作馬賽克。現為國際當代馬賽克藝術家協會( AIMC )會員, 2018 年參展該會雙年展。 2019 年 4 月舉行了首次個展。

更多 Mosaic 慢慢砌 @ 洪捷的文章請按此

如欲查看更多 iMoney 網上專欄的內容請按此

即睇 iMoney 全新網站【 imoneymag.com 】

# 即 Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看 /See First 】搶盡投資先機!