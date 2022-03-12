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【烏克蘭戰爭】美撤俄最惠國待遇 禁伏特加、魚子醬入口（第二版）

環球社會熱點 11:07 2022/03/12

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俄羅斯與烏克蘭戰爭持續，美國等西方國家已宣布對俄羅斯實施多項經濟制裁措施。美國總統拜登周五宣布，聯同歐盟及七國集團，取消俄羅斯的最惠國待遇，同時增加俄羅斯進口貨的關稅，令俄羅斯經濟進一步受到孤立。

（第二版更新拜登正式宣布）

普京：西方制裁弄巧成拙 俄羅斯會更強大 【下一頁】

拜登（Joe Biden）周五（11日）宣布，取消俄羅斯的最惠國待遇地位，即結束與俄羅斯正常貿易關係，並獲得七國集團（G7）及歐盟支持。G7成員之一的加拿大上周已經取消俄羅斯的最惠國待遇。

政策需得美國國會通過，才會正式立例。早前報道指，民主、共和兩黨參議員已經達成共識，需對俄羅斯貿易地位採取進一步行動。

俄指烏產科醫院被炸是假新聞 Twitter指違規後刪文 【下一頁】

拜登同時簽署行政命令，禁止進口俄羅斯的酒、海產及鑽石，包括伏特加及魚子醬。

此外，拜登重申不會派兵到烏克蘭，指北約會團結捍衛每一吋領土，但不會參與和俄羅斯的戰事，因為北約與俄羅斯的直接衝突，會變成第三次世界大戰。 拜登表示，自由世界正團結對抗普京，批評普京是侵略者，必須為入侵烏克蘭付出代價。

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責任編輯：李俊儀

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