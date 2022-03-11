【烏克蘭戰爭】據報美國將撤俄最惠國待遇 料得國會支持

俄羅斯烏克蘭戰爭持續，美國等西方國家已宣布對俄羅斯實施多項經濟制裁措施。美國媒體引述消息人士報道，美國總統拜登將宣布，取消俄羅斯最惠國待遇地位，美國國會預料將通提案。美國參議院財務委員會主席懷登透露，國會及美國政府的稅務專家正進行談判。

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美國有線新聞網絡（CNN）引述消息人士報道， 拜登（Joe Biden）將於當地時間周五（11日）宣布，取消俄羅斯最惠國待遇地位，即結束與俄羅斯正常貿易關係。據報，此舉或會獲得七大工業國（G7）及歐盟支持。

政策需得美國國會通過，才會正式立例。消息人士指出，國會正為撤銷俄羅斯永久正常貿易關係努力，預料拜登宣布後會隨即提出立法。CNN早前報道指，兩黨參議員已經達成共識，需對俄羅斯貿易地位採取進一步行動。

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據報周三（9日）眾議院通過禁止入口俄羅斯原油、天然氣及煤炭法案，最初版本涵蓋暫停俄羅斯及白俄的永久正常貿易關係。惟白宮對相關條文感到擔憂，最終決定刪除，僅通過要求審查俄羅斯在世界貿易組織（WTO）中的地位。

眾議院通過法案已提交至參議院，CNN引述民主黨參議員懷登（Ron Wyden）報道，國會和拜登政府頂級稅務專家正就此事商討。他指俄羅斯當局不人道的行為，不會得到國際社會認同。共和黨參議員克拉普（Mike Crapo）表示，會修改眾議院版本的方案，若未有對貿易地位採取進一步行動，或不會支持方案。

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責任編輯：李俊儀