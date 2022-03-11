解決內房債務危機的路徑

房地產無法走出債務危機，房地產相關的經濟環節也就會繼續低迷，而資產價值縮水帶來的負財富效應，又會影響消費者預期，打擊消費者需求，最後令經濟回暖困難重重。

任何一種下跌，從市場的角度觀察，無非都是因為供過於求，要想穩住樓市，關鍵就是要消除當前供過於求的狀態。

簡單來說，當前房地產市場上的供應，主要來自于困難房企拋售資產變現還債的壓力，由於還債具有一定的剛性，不易改變，因此，這些困難房企的資產拋售不容易消退；當前市場上的需求，主要來自民眾的居住所需，有一定的彈性，目前受房地產市場前景悲觀預期影響，需求處於受抑制狀態。

由於困難房企拋售變現的剛性，導致現階段房地產供應基本無法減少，要改變供大於求對於房地產資產的持續壓力、穩定樓價，只有依靠增加需求。

增加需求簡單看有兩條路徑，一條是放鬆按揭條件、降低利率等，通過降低買樓的門檻，刺激更多的需求入市，逐漸達至供需平衡。同時可以鼓勵優質企業並購困難企業的資產，協助消化市場供應；另一條是，政府直接利用一些特別安排，例如央行或者財政部大規模注資給資產管理公司的辦法，由資產管理公司大規模收購困難公司拋售的資產，消化供應壓力，穩定樓市。

第一條路徑雖然可以增加需求，但缺點是刺激需求涉及的環節比較多，效果有不確定性，有可能需要相對較長的時間，以及較大規模的寬鬆才可以達到政策目的；第二條路徑相對較為精准，可以快速消化拋售壓力，實現穩定樓市的政策目標，缺點是沒有依照傳統路徑，政府不下決心很難操作。