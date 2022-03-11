  • 26°C
香港時間 : 2022311日 (五) 15:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

解決內房債務危機的路徑

股市 14:36 2022/03/11

分享：

房地產無法走出債務危機，房地產相關的經濟環節也就會繼續低迷，而資產價值縮水帶來的負財富效應，又會影響消費者預期，打擊消費者需求，最後令經濟回暖困難重重。

任何一種下跌，從市場的角度觀察，無非都是因為供過於求，要想穩住樓市，關鍵就是要消除當前供過於求的狀態。

簡單來說，當前房地產市場上的供應，主要來自于困難房企拋售資產變現還債的壓力，由於還債具有一定的剛性，不易改變，因此，這些困難房企的資產拋售不容易消退；當前市場上的需求，主要來自民眾的居住所需，有一定的彈性，目前受房地產市場前景悲觀預期影響，需求處於受抑制狀態。

由於困難房企拋售變現的剛性，導致現階段房地產供應基本無法減少，要改變供大於求對於房地產資產的持續壓力、穩定樓價，只有依靠增加需求。

增加需求簡單看有兩條路徑，一條是放鬆按揭條件、降低利率等，通過降低買樓的門檻，刺激更多的需求入市，逐漸達至供需平衡。同時可以鼓勵優質企業並購困難企業的資產，協助消化市場供應；另一條是，政府直接利用一些特別安排，例如央行或者財政部大規模注資給資產管理公司的辦法，由資產管理公司大規模收購困難公司拋售的資產，消化供應壓力，穩定樓市。

第一條路徑雖然可以增加需求，但缺點是刺激需求涉及的環節比較多，效果有不確定性，有可能需要相對較長的時間，以及較大規模的寬鬆才可以達到政策目的；第二條路徑相對較為精准，可以快速消化拋售壓力，實現穩定樓市的政策目標，缺點是沒有依照傳統路徑，政府不下決心很難操作。

撰文 : 楊玉川 華大證券首席宏觀經濟學家 行政總裁

欄名 : 山外看山

最新專欄文章 更多

內房債務危機是經濟回暖的主要障礙
2022/02/25
內房債務危機是經濟回暖的主要障礙
特首的抗疫思路落後於形勢
2022/02/11
特首的抗疫思路落後於形勢
中美周期不同 港股可能轉強
2022/01/28
中美周期不同 港股可能轉強
港股有機會首季見底
2022/01/14
港股有機會首季見底
虛擬貨幣抗通脹只是語言偽術
2021/12/31
虛擬貨幣抗通脹只是語言偽術
樓價 財富及資產管理 收購 地產 經濟
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【第五波疫情】滙豐中銀恒生等累計逾200間分行停業、滙豐全線隔日開　一文看清各銀行最新營業安排（不斷更新）
【第五波疫情】滙豐中銀恒生等累計逾200間分行停業、滙豐全線隔日開　一文看清各銀行最新營業安排（不斷更新）
【京東9618】京東大插12%創新低　上季經調整利潤36億人幣勝預期、公司有信心京東零售增速高於同行
【京東9618】京東大插12%創新低　上季經調整利潤36億人幣勝預期、公司有信心京東零售增速高於同行
【港股ADR+夜期】阿里巴巴美股低港5%　夜期收市跌434點（不斷更新）
【港股ADR+夜期】阿里巴巴美股低港5%　夜期收市跌434點（不斷更新）
【中美金融戰】5家中概股被美國列入「預定摘牌名單」　和黃醫藥早市跌逾一成（附名單）
【中美金融戰】5家中概股被美國列入「預定摘牌名單」　和黃醫藥早市跌逾一成（附名單）
【美股期貨】道指期貨跌111點　納指期貨跌0.7%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌111點　納指期貨跌0.7%（不斷更新）
【港股市況】恒指尾市跌不足200點　受惠中概股回流、港交所轉升4%　友邦績後升3%（不斷更新）
【港股市況】恒指尾市跌不足200點　受惠中概股回流、港交所轉升4%　友邦績後升3%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款