【宏觀術數@iM網欄】春分圖看世界 斗數應對「橫發橫破 東作西成」

踏入農曆二月癸卯月後,由於確診數字攀至數萬新高,加上國際局勢趨緊張,商品價格高升,恆指跌至6年來低位,市場氣氛不景下,有避險者亦有投資者趁機撈底,到底是否「有危有機」,術數會否有啟示?

以往曾經分析過,二月癸卯月四化星破軍化祿,貪狼化忌,處於今年武曲化忌流年中,「橫發橫破」、「東作西成」情況更為明顯,成敗每於一念之間,能否作出合適選擇,抑或退一步海闊天空,與個人命運有關,福至心靈可以是一念天堂與地獄之別。而對應破軍化祿的大原則又似乎離不開「見好就收」,加上流年的武曲化忌「斷捨離」,更忌「磨爛蓆」。再往後看,農曆三月及四月份,化忌星曜分別是太陽和太陰星性質大為不同,更涉又人事引起的變化,五行也由正月和二月的水木旺盛,逐漸變成木土和木火五行,流年寅木地支內藏丙火,為火的「長生」,亦即從入初夏以後,火元素力量會明顯名強,在命理上喜水木,和喜火(及土)的人大抵不同,氣運轉變往往有人歡喜有人愁,正是「風水轉流轉」同一道理。故此,以個人來說,年初順境得心應手者,特別是喜水的朋友,便宜多留心農曆三月後持盈保泰的重要性。

從天星學來看看宏觀大局,可從3月20日春分節始入盤先略談概要,以香港來說由於幾個重要的星象組合影響,未來3個月香港情況稍多變化,影響國際形勢至深的金星和火星組合,於春分始入盤踏入新聞宮,逐步和土星相會,傳媒、運輸、旅遊及公共服務行業短期內仍較多挑戰。此外,流運的寶瓶座的土星和香港原星盤木星相會於議會宮,加上本來正值冥王和原局海王星於本宮準確會合,議會或公營機構可能會有重要人事或架構改變。而影響經濟財政的宮位內,福點又受到月北交點正會,經濟恢復恐仍需時。星盤中較佳者為地產宮,沒有太多不良干擾,春分盤中又有木星和海王星漸似會合,未來幾個月份涉及物業土地的版塊容易有較佳表現。

談及金融及經濟形勢,美國星盤的重性在現時環境下可能有啟發性。春分始入盤金、火、土的組合在影響航運的宮位,土星並且和影響美國經濟有重要作用的月北和南交點構成不良角度組合,再加上冥王星刑月,雖然美國已開展「與病毒共存」政策一段日子,未來幾個月則恐怕傳染病和公共衛生情況會有嚴重性況,直接影響經濟民生,間接對金融市場帶來不良影響。幸而星盤幾個重點位置和宮商宮的木星太陽會入,大企業和政府表現較受認可,星盤顯示投資美股,特別是個別龍頭巨企似乎還是較穩妥的考慮,惟當中涉及航空、運輸、航運等行業易略遜。此外,始入星盤主星水星會木星,有利美元強勢維持一段時間。

順帶看一下俄羅斯始入星盤,金、火、冥王和土星影響著消費娛樂及個人金融投資,金星也是經濟宮的主星,受火星干擾,未來幾個月也確是較不利的。

俄羅斯星盤

