【第五波疫情】防疫措施有效？　Google：多個地方人流大減一半

▲ Google最近發表與疫情相關的社區流動性報告，反映防疫措施如何影響各地的社區人流趨勢變化。數據顯示，香港多個地方在疫情下人流大減至少30%，但仍有兩個地方的人流錄得上升趨勢。

本港第5波疫情持續，政府呼籲市民留在家中，減少外出，但到底實際情況又是否如此理想？Google最近發表與疫情相關的社區流動性報告，反映防疫措施如何影響各地的社區人流趨勢變化。數據顯示，香港多個地方在疫情下人流大減至少30%，但仍有兩個地方的人流錄得上升趨勢。

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截至2022年3月6日，Google香港的社區流動性報告數據顯示，與以2020年1月3日至2月6日中位數為基準的指數相比，多個地方的人流下跌，其中公眾地方包括：公園、沙灘、寵物公園等人流下跌52%，成為人流跌幅最多的地方；零售及休閒場所包括：餐廳、咖啡店、商場、主題公園、博物館、圖書館等，人流則下跌45%；公共交通工具包括：巴士、鐵路站等人流下跌44%；工作場所人流下跌39%。

雖然本港多個地方人流大減，但報告指出仍有兩大地方錄得升幅。其中，住宅範圍的人流上升19%、超級市場及藥房等人流上升9%。

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事實上，Google在過去兩年每年均有發布社區流動性報告，協助公共衛生專家及大眾了解人流變化，進一步協助控制疫情或作出相應對策，例如調整送貨、辦工時間或公共交通工具班次等。Google表示，報告的數據來自用戶啟用的定位記錄，經匿名化處理後整合而成。

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責任編輯：廖淑瑩