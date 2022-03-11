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【京東 9618】京東去年盈轉虧 股價曾跌穿200元關口 急挫近18%創新低

股樓投資 14:19 2022/03/11

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京東集團（09618）去年業績由盈轉虧，主要受末季盈轉蝕51.7億元人民幣拖累。績後多間券商下調對其目標價，加上中概股在美除牌憂慮拖累，股價急挫，曾下試200元關口，低見195.3元，跌17.7%，再創歷史新低，最新報207元，仍跌12.8%，成交額31.4億元，為表現最差藍籌。

同場加映﹕【溫股知新】再談港股五大因素 國策股前景最著數

京東昨日（10日）收市後公布截至去年底止第四季度業績，收入達2,759.1億元（人民幣，下同），按年升23%；期內盈轉虧，蝕51.7億元，上年同期賺243.3億元。

【異動股】 渣打獲高盛唱好【見下頁

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截至去年底止，京東全年收入9,515.9億元，按年升27.6%。期內盈轉虧，蝕35.6億元，上年同期賺494.1億元；每股虧損1.15元。年度活躍用戶數按年增長21%至5.7億，全年成交總額（GMV）增長26.2%，研發開支按年微升至163億元。

同場加映﹕【青姐話】疫情底 有幾抵？

大和將京東目標價由425元下調至385元，維持「買入」評級，並調低其明年收入預測5%，以反映中國零售銷售疲軟。該行指，短期市場對京東的情緒或較弱，考慮的因素包括騰訊控股（00700）分派京東股份及消費疲弱等，但仍認為集團的增長前景穩健，股價回調都是良好的買入點。

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記者：郭秀慧

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京東集團—SW（09618） 中國概念股 港股 目標價 京東（美：JD） 騰訊控股（00700）

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