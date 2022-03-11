【麥當勞優惠】麥當勞App新優惠　3月14日起推出30元板燒雞腿飽超值套餐

▲ 麥當勞App由下周起將會有「$30板燒雞腿飽超值套餐」。（資料圖片）

麥當勞App再次推出新優惠，由下周起將會有「$30板燒雞腿飽超值套餐」。由即日起，麥當勞更聯乘WeChat Pay HK推出三重加碼禮遇。

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由3月14日起，麥當勞App除了繼續有大受歡迎的早晨優惠「$18新餐肉蛋漢堡配飲品(中)」外，由早上11時起供應的「$30板燒雞腿飽超值套餐」優惠，亦會強勢登場。另外，麥炸雞優惠亦包括「$36 原味麥炸雞(2件)及中汽水配小食」及「$39蜜糖 BBQ 麥炸雞(2件)及中汽水配小食」。

下週麥當勞App亦會提供「$43從不孤單一人快樂晚餐」優惠。值得留意的是，自上周起，麥當勞已把晚市優惠劵時間提早至下午5時開始。

除此之外，麥當勞更聯乘WeChat Pay HK推出三重加碼禮遇。由即日起至4月1日，WeChat Pay新用戶於麥當勞App結帳時輸入優惠碼「MCD50」可獲得50元電子現金券。另外，現有用戶將享有「買$30即減$5」優惠，每位用戶最多可領3次；及「儲3個狂賞印印花換領麥當勞$5電子現金券」，每位用戶最多可領2次。

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責任編輯：葉泳珊