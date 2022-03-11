  • 26°C
香港時間 : 2022311日 (五) 14:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【麥當勞優惠】麥當勞App新優惠　3月14日起推出30元板燒雞腿飽超值套餐

商業 14:10 2022/03/11

分享：

麥當勞App由下周起將會有「$30板燒雞腿飽超值套餐」。（資料圖片）

麥當勞App再次推出新優惠，由下周起將會有「$30板燒雞腿飽超值套餐」。由即日起，麥當勞更聯乘WeChat Pay HK推出三重加碼禮遇。

【機票需求】航班搜尋量升75%　往曼谷、新加坡和東京急增1倍

由3月14日起，麥當勞App除了繼續有大受歡迎的早晨優惠「$18新餐肉蛋漢堡配飲品(中)」外，由早上11時起供應的「$30板燒雞腿飽超值套餐」優惠，亦會強勢登場。另外，麥炸雞優惠亦包括「$36 原味麥炸雞(2件)及中汽水配小食」及「$39蜜糖 BBQ 麥炸雞(2件)及中汽水配小食」。

下週麥當勞App亦會提供「$43從不孤單一人快樂晚餐」優惠。值得留意的是，自上周起，麥當勞已把晚市優惠劵時間提早至下午5時開始。

除此之外，麥當勞更聯乘WeChat Pay HK推出三重加碼禮遇。由即日起至4月1日，WeChat Pay新用戶於麥當勞App結帳時輸入優惠碼「MCD50」可獲得50元電子現金券。另外，現有用戶將享有「買$30即減$5」優惠，每位用戶最多可領3次；及「儲3個狂賞印印花換領麥當勞$5電子現金券」，每位用戶最多可領2次。

【俄烏戰爭】麥當勞關閉俄羅斯門店　料每月損失3.9億元

【支援醫護】Uber向醫管局轄下醫護人員　送1萬次Uber Taxi行程

責任編輯：葉泳珊

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【消費經濟】環聯21年第四季信貸報告　去年底持續復甦
2022/03/10
【消費經濟】環聯21年第四季信貸報告　去年底持續復甦
【機票需求】航班搜尋量升75%　往曼谷、新加坡和東京急增1倍
2022/03/10
【機票需求】航班搜尋量升75%　往曼谷、新加坡和東京急增1倍
【烏克蘭】資生堂、UNIQLO暫停俄業務　發起員工人道支援
2022/03/10
【烏克蘭】資生堂、UNIQLO暫停俄業務　發起員工人道支援
【航空自救】ANA新品牌「Air Japan」 國際線預定2023年啟航
今日
【航空自救】ANA新品牌「Air Japan」 國際線預定2023年啟航

你可能感興趣

【消費經濟】環聯21年第四季信貸報告　去年底持續復甦
17:39 2022/03/10
【消費經濟】環聯21年第四季信貸報告　去年底持續復甦
【機票需求】航班搜尋量升75%　往曼谷、新加坡和東京急增1倍
19:24 2022/03/10
【機票需求】航班搜尋量升75%　往曼谷、新加坡和東京急增1倍
【烏克蘭】資生堂、UNIQLO暫停俄業務　發起員工人道支援
20:20 2022/03/10
【烏克蘭】資生堂、UNIQLO暫停俄業務　發起員工人道支援
著數優惠 晚餐 微信支付 麥當勞 汽水 漢堡

下一篇文章

【航空自救】ANA新品牌「Air Japan」 國際線預定2023年啟航
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【香港經濟】疫下物流業生意受挫　中港陸路運載力僅得正常兩成
【香港經濟】疫下物流業生意受挫　中港陸路運載力僅得正常兩成
【職場趨勢】疫下大辭職潮調查　逾半反映收入增加
【職場趨勢】疫下大辭職潮調查　逾半反映收入增加
【消費優惠】新一年繼續買筍貨　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【消費優惠】新一年繼續買筍貨　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【機票需求】航班搜尋量升75%　往曼谷、新加坡和東京急增1倍
【機票需求】航班搜尋量升75%　往曼谷、新加坡和東京急增1倍
【烏克蘭】資生堂、UNIQLO暫停俄業務　發起員工人道支援
【烏克蘭】資生堂、UNIQLO暫停俄業務　發起員工人道支援
【第五波疫情】憂防疫措施無了期　企業駐港員工離港飛歐洲　機票需求急增
【第五波疫情】憂防疫措施無了期　企業駐港員工離港飛歐洲　機票需求急增
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款