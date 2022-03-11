多元資產入息險中求穩 應對地緣政治發展

全球經濟早已面對通脹的沉重打擊，增長並出現放緩趨勢，俄烏衝突更令經濟可能陷入滯脹局面，可謂雪上加霜。在多元資產配置方面，我們已開始將滯脹衝擊預期納入考慮因素之一，但預料地緣政治事件和滯脹前景基本上不會導致全球經濟陷入衰退。認為2022 年上半年市場將出現持續波動和更頻繁的避險情緒，投資者應尋求積極進行多元化資產配置，以適應不斷變化的投資環境。

當對俄羅斯實施大量制裁之後，利率期貨立即反映了美國聯儲局在3月份加息低於預期的前景，即加息0.25厘成為共識（此前預計為0.5厘）。此有利債券市場，我們亦見到部分歐洲政府債券隨即見反彈。

至於一些浮動利率債券、中國人民幣政府債券和優先證券也有望表現良好。值得注意的是，其他非傳統收益資產類別如房地產投資信託基金（REITs）將受到支持，因為與央行利率的利差應會比以往更慢的速度擴闊。

假設當前的地緣政治事件和滯脹不會導致嚴重的衰退，我們認為美國高收益債券將表現更好，主要由於這類資產提供票息收益、並且具有抗通脹的優勢。雖然美國高收益債相對美國國債的息差偏窄，令估值出現問題，但我們相信基本因素再次改善、融資能力充裕，加上市場需求殷切，吸引大量市場資金。

股票方面，目前側重於美國股票，行業方面較為看好能源及日常消費品行業。我們認為美元將繼續加強，吸引資金流入美國資產。

宏觀前景和地緣政治事件仍然高度不穩定，投資者情緒的波動繼續。對此動態配置將成為關鍵，在平衡投資組合中靈活調整股票及債券比例，加入對利率敏感的資產及出售期權做好防守配置，並混合多元化的入息來源，在不明朗的市況下爭取穩定收益。