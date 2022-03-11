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馬斯克前女友爆料 通過代孕再誕愛女

環球社會熱點 14:06 2022/03/11

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美國富豪馬斯克不止在商業世界吸引大批關注，其私人生活亦是花邊不斷。馬斯克的前女友﹑加拿大女歌手Grimes日前受訪時透露，去年與馬斯克分手後，通過代孕再為馬斯克誕下一名女兒，為兩人關係中的第二名子女。

【烏克蘭戰爭】追蹤馬斯克飛機青年開新戶 跟實俄羅斯財閥nbsp;【下一頁】

【烏克蘭戰爭】副總理驚斷網 馬斯克出Starlink相助 【下一頁】

美國雜誌《Vanity Fair》周四（10日）公開的訪問中，Grimes在美國德州的家中受訪。Grimes原先不打算透露誕下愛女，惟在場記者聽到嬰兒哭聲，追問下無奈承認。Grimes表示自己不能自由談起此事，但確女兒是去年12月時通過代孕出生。Grimes當時已與馬斯克（Elon Musk）分手。

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Grimes更公開女兒的名字，Exa Dark Sideræl Musk，暱稱為「Y」。Grimes透露Exa緣自超級電腦術語exaFLOPS，Dark即意指不明或是暗物質（Dark matters），Sideræl則是恆星時（siderael）的精靈化的串法，名字亦是致敬Grimes最愛的魔戒角色（Lord of the Rings）凱蘭崔爾（Galadriel）。

在訪問中，Grimes極力希望保護女兒的私隱。訪問面世後，Grimes亦強調受訪是因為宣傳作品，而非爆料大會。Exa Dark Sideræl Musk是兩人的第二名子女，亦是馬斯克的第8名子女。

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責任編輯：吳漢培

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