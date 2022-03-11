【HSBC滙豐】香港上海滙豐委任微軟亞太區總裁為獨立非執董

▲ 【HSBC滙豐】香港上海滙豐委任微軟亞太區總裁Andrea Della Mattea為獨立非執董

HSBC滙豐 （00005） 旗下香港上海滙豐銀行公布，委任微軟（Microsoft，美：MSFT）亞太區總裁Andrea Della Mattea為獨立非執董事。香港上海滙豐銀行主席王冬勝稱，滙豐近年加快數碼化轉型，提供更便捷服務和以科技打擊金融罪行，Della Mattea 在全球科技領域擁有豐富的經驗及領導才能，可為董事會帶來貢獻。

Della Mattea 現在負責微軟在亞太區16個國家的發展策略及營運。滙豐指，她與其團隊促使不同規模的業務應用科技，推動持續創新及多元經濟增長，而Della Mattea在科技界擁有逾 25 年的經驗，並積極提倡共融文化。

加入微軟前，Della Mattea在Insight Enterprises及Software Spectrum擔任高級管理層職位，曾領導多間在澳洲、美洲和亞太區的企業發展業務，主張採用科技促進業務增長、革新管理、加快數碼轉型及拓展商機。

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