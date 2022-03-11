【美國疫情】CDC指約9成8人室內免戴口罩 惟延長公共交通口罩令

美國新冠肺炎疫情呈放緩趨勢，美國政府正逐步放寬防疫限制。美國疾控中心（CDC）周四表示，美國約98%人口的居住地疫情風險水平，已低至無需在室內配戴口罩程度。惟美國政府同日稍早時間宣布，延長公共交通口罩令至4月18日。

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CDC周四（10日）表示，約98%美國人口居住地新冠疫情水平，已低至民眾無需在室內配戴口罩程度。CDC自2月開始放寬民眾室內配戴口罩指引，上月出曾指美國約7成地方無需配戴口罩，其後更新指，居住在美國94%州分的98%人口可免戴口罩。

《路透社》分析指，新修訂指引或進一步刺激民眾，要求政府加快取消飛機、火車等公共交通工具口罩令。惟美國政府同日稍早時間表示，在CDC建議下已同意將飛機、火車和交通樞紐口罩令延長1個月至4約18日，期間旅客必須配戴口罩。

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CDC表示，將繼續和政府機構合作，為修訂後的政策框架提供建議，釐定民眾在公共交通必須配戴口罩的時間及情況。運輸安全管理局（Transport Security Administration, TSA）表示，延長口罩令1個月讓CDC可制定更新且更有針對性的政策，把全國及社區的新冠病例數目及新變種病毒的風險納入考量。

美國愈來愈多州份在近期數周內，宣布放寬當地室內口罩令規定。美國政府亦解除華盛頓地區聯邦政府大樓，及其他疫情風險水平中低程度地區的口罩令。

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責任編輯：李俊儀