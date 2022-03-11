【滴滴出行】滴滴傳暫停籌備香港上市、股價再插近三成　未滿足內地數據安全監管

▲ 【滴滴出行】滴滴傳暫停籌備香港上市 未滿足內地數據安全監管

滴滴出行（美：DIDI）去年6月底在美國上市，隨即引起內地數據安全監管，滴滴出行去年12月公布擬從美國除牌，並籌備香港上市。外電最新引述消息指，由於滴滴出行在未能達到中國監管機構全面整改用戶敏感數據的系統要求，滴滴出行已經暫停赴香港掛牌上市的籌備工作。

因應中概股除牌憂慮升級，滴滴出行周四美股正股時段跌11%，收報3.38美元，較招股價14美元累跌76%。至周五美股早段，滴滴出行再插29%，報2.395美元。

彭博引述不具名消息人士指，國家網信辦通知滴滴高管，其保障安全和預防訊息洩露的整改建議還達不到要求，其中一名消息人士稱，網信辦可能在未來幾周公佈對滴滴進行審查的結果。

滴滴出行去年受查後，已從內地應用商店下架的主要網約車應用程式（app），至今未解封。

中概股除牌憂慮升級 滴滴出行周四重挫11%

滴滴出行據報預先部署今年夏季前後通過介紹方式在香港上市，目前有關計劃已暫停，滴滴出行正在努力完成第四季度業績報告。

滴滴出行、網信辦未回應報道。

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