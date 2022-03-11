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【迅銷 6288】UNIQLO急「轉軚」 母公司迅銷譴責戰爭 宣布暫時關閉俄羅斯業務

股樓投資 13:08 2022/03/11

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自俄羅斯入侵烏克蘭後，多家服裝品牌相繼關閉俄羅斯門市，惟UNIQLO卻堅持在俄繼續營運。至昨晚（10日），UNIQLO母公司態度大逆轉，宣布暫停在俄業務。

同場加映﹕【溫股知新】再談港股五大因素 國策股前景最著數

據日媒報道，迅銷（06288）旗下UNIQLO最新宣布暫停在俄羅斯的業務，指由於近日遭遇一些困難，包括營運上的挑戰以及衝突情況惡化，公司無法繼續在俄羅斯的業務，並表示「譴責侵犯人權和威脅個人和平生存的所有形式侵略」。

【海底撈 6862】海底撈去年關店300家 預告盈轉虧 全年最多蝕45億【見下頁

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此前公司創辦人柳井正曾表示「衣服是生活必需品，俄羅斯和我們一樣有生存的權利」，決定在俄羅斯繼續營業，引來外界批評罔顧烏克蘭人性命。

同場加映﹕【青姐話】疫情底 有幾抵？

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記者：郭秀慧

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UNIQLO 港股 戰爭 人權 烏克蘭 俄羅斯

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