▲ 【假期交易】港交所推遲至5月9日佛誕實施衍生產品假期交易 涉MSCI期貨及期權

港交所 （00388） 早前落實為非港元計價的衍生產品引入假期交易。港交所最新公布，考慮市場意見及準備情況後，首階段衍生產品假期交易服務將於5月9日佛誕公眾假期開始實施，有關安排待監管機構批准後作實，最新假期交易安排略遲於港交所原先部署的復活節假期。

港交所表示，2月底已順利與各市場參與者完成市場準備測試。港交所重申，衍生產品假期交易讓國際投資者可以在香港公眾假期時，繼續在港交所買賣證券在其他標的市場的期貨及期權產品，以進行風險管理。

港交所計劃分批將其旗下的非港元計價期貨及期權納入假期交易，而所有香港交易所MSCI期貨及期權合約將是首批納入的產品，意味港交所去年推出的MSCI互聯互通A50指數期貨都會在內。

值得注意是，由於恒生指數、恒生國指、恒生科指都是以港元計價，港交所假期交易安排不會涉及相關期貨或期權合約。

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