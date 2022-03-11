【第五波疫情】順豐因應內地最新防疫措施 即日起停止收寄至內地所有快件

順豐宣布即日（11日）起，因應最新內地疫情防控措施，香港地區停止收寄至內地的所有快件，直至另行通知。待疫情防控措施放寬後，將儘快恢復服務。

【溫股知新】再談港股五大因素 國策股前景最著數

順豐由本月5日起，暫停上門收派服務，並鼓勵客戶使用自寄自取服務，客戶可選擇順豐超過1,000個網點，包括營業點、順豐站、順豐合作點、順豐智能櫃以收取快件，以減少接觸及縮短派送時間，惟現時所有快件的時效不作保證。

【延伸閱讀】【第五波疫情】順豐周末起暫停上門收派服務 自寄自取服務不會額外收費

【港交所388】港交所績後 大行最新評級和目標價一覽【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

【青姐話】疫情底 有幾抵？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：嚴浩文