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【第五波疫情】順豐因應內地最新防疫措施 即日起停止收寄至內地所有快件

理財智慧 12:45 2022/03/11

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順豐宣布即日（11日）起，因應最新內地疫情防控措施，香港地區停止收寄至內地的所有快件，直至另行通知。待疫情防控措施放寬後，將儘快恢復服務。

【溫股知新】再談港股五大因素   國策股前景最著數

順豐由本月5日起，暫停上門收派服務，並鼓勵客戶使用自寄自取服務，客戶可選擇順豐超過1,000個網點，包括營業點、順豐站、順豐合作點、順豐智能櫃以收取快件，以減少接觸及縮短派送時間，惟現時所有快件的時效不作保證。

【延伸閱讀】【第五波疫情】順豐周末起暫停上門收派服務 自寄自取服務不會額外收費

【港交所388】港交所績後   大行最新評級和目標價一覽【下一頁

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【青姐話】疫情底   有幾抵？

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責任編輯：嚴浩文

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