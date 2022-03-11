【烏克蘭戰爭】普京：西方制裁弄巧成拙 俄羅斯會更強大

俄羅斯入侵烏克蘭後，西方國家採取嚴厲制裁措施，包括實施金融及進出口制裁。俄羅斯總統普京周四（10日）表示，西方對俄實施制裁只會弄巧成拙，推高食品及能源價格；而莫斯科會變得更強大，成為自給自足的國家。

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普京（Vladimir Putin）周四在政府會議上表示，各國對俄實施全面制裁、包括美國禁止進口俄羅斯石油，使當地物價高企，通脹創歷史新高，但美國卻試圖將其錯誤歸咎莫斯科，但根本與俄羅斯沒有關係。

普京指，莫斯科會如常履行合約義務，向西方國家供應石油及天然氣。

普京亦稱，俄羅斯是農業化肥的主要生產國，若西方國家為莫斯科製造麻煩，世界糧食市場必然會產生負面影響。

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此外，普京在會議中承認，俄羅斯正受制裁影響，部分商品出現搶購潮，但當局會沉著應對一切問題，沒有事情是莫斯科無法解決。俄羅斯以往亦面對被制裁，過去成功克服困難，現在絕對有能力承受。普京呼籲民眾適應新形勢，這些經驗最終會令俄羅斯更加獨立、自給自足及強化領土主權。

財政部長西盧安諾夫（Anton Siluanov）於會上表示，西方國家實質對俄羅斯發動經濟及金融戰爭，通過凍結其黃金及外匯儲備，違背對俄義務。國家首要任務是穩定金融體系，當局已採取措拖限制資本外流，俄羅斯將以盧布而非美元償還外債。

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責任編輯：郭麗明