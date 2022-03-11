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【石Sir午市閒談】今日推介港鐵｜中石化、中國稀土、兗礦能源、友邦、中煤最新部署

股市 12:22 2022/03/11

分享：

恒生指數中午收報20222點，跌667點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介港鐵 （00066） ，另亦會分析中石化 （00386） 、中國稀土 （00769） 、兗礦能源 （01171） 、友邦 （01299） 、中煤 （01898） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

Time code：

00：00 – 行業板塊升跌及期指走勢分析

02：23 – 中石化 （00386）        油價升=原料價升

04：43 – 中國稀土 （00769）      0.70元或有支持

05：57 – 兗礦能源 （01171）      留心升幅已多

08：10 – 友邦 （01299）            77.40元有阻力

09：43 – 中煤 （01898）            5.20元為好淡界

11：27 – 港鐵 （00066）            業績好，派息增

14：13 – 推介股表現記錄

14：43 – 過去7日解答問題記錄

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想問石Sir問題？ 立即登入留言：https：//bit.ly/3ecufRk

石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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港股 港鐵公司（00066） 中國石油化工股份（00386） 中國稀土（00769） 兗礦能源（01171） 友邦保險（01299） 中煤能源（01898） 石鏡泉

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港股反彈完再坐過山車急跌 上望兩大關鍵位要睇實

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