▲ 【第五波疫情】HSBC滙豐3.14起僅留5家中小企中心服務 籲改用數碼平台（附名單）

香港第五波疫情未見平息，HSBC滙豐繼本周安排絕大部分分行隔日營業，滙豐最新公布，為確保維持服務及平衡健康安全所需，3月14日（星期一）起，滙豐旗下5間位於主要商業區的中小企中心，將於星期一至五上午9時至下午4時提供服務，其餘6間滙豐中小企中心則暫停營業，直至另行通知。

滙豐表示，如客戶有需要到訪中小企中心，以開立賬戶或使用其他特定服務，可先利用其他服務渠道預約。另外，客戶也可到滙豐商業客戶服務中心，使用櫃檯和一般銀行服務。

滙豐中小企中心 — 星期一至五營業（上午9時至下午4時）

香港總行中小企中心 中環皇后大道中1號滙豐總行大廈6樓 銅鑼灣中小企中心 銅鑼灣駱克道463-483號銅鑼灣廣場2期14樓 旺角中小企中心 旺角彌敦道673號旺角滙豐大廈2樓 西九龍中小企中心 長沙灣道833號長沙灣廣場2樓201A舖 東九龍中小企中心 觀塘開源道79號鱷魚恤中心21樓

至於中上環中小企中心、灣仔告士打道中小企中心、尖沙咀中小企中心、觀塘中小企中心、沙田中小企中心、上水中小企中心，就會從3月14日起停業。

滙豐 商業客戶服務中心

星期一至五（上午9時至下午4時）及星期六（上午9時至中午12時）營業 香港總行商業客戶服務中心 中環皇后大道中1號3樓 旺角商業客戶服務中心 旺角彌敦道673號高層地下 觀塘商業客戶服務中心 觀塘開源道71號王子大廈3樓 星期一、三、五營業（上午9時30分至下午4時） 文咸東街商業客戶服務中心 上環文咸東街35-45號 灣仔商業客戶服務中心 灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心1樓110-120室 長沙灣商業客戶服務中心 長沙灣青山道654至656號浪淘大廈地下 海防道商業客戶服務中心 尖沙咀海防道38-40號中達大廈2樓 尖沙咀商業客戶服務中心 尖沙咀彌敦道82-84號地下 星期二、四（上午9時至下午4時）及星期六（上午9時至中午12時）營業 葵涌商業客戶服務中心 葵涌葵昌路51號九龍貿易中心L2樓215號舖

滙豐再次籲商業用戶以數碼或電話方式，獲取銀行服務，如24小時即時通訊平台「在線通訊」、商務「網上理財」和香港滙豐Business Express流動應用程式﹐ 而工商金融服務熱線周一至周五服務時間已延長至晚上7時。

滙豐指，自第五波疫情以來，商業客戶的數碼平台用量錄得顯著上升；今年2月，數碼支付交易量按年增加四成半，香港滙豐Business Express 流動應用程式的登入次數亦比去年同期上升三成。

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