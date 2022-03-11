【第五波疫情】HSBC滙豐3.14起僅留5家中小企中心服務 籲改用數碼平台（附名單）
Hot Talk 12:06 2022/03/11
香港第五波疫情未見平息，HSBC滙豐繼本周安排絕大部分分行隔日營業，滙豐最新公布，為確保維持服務及平衡健康安全所需，3月14日（星期一）起，滙豐旗下5間位於主要商業區的中小企中心，將於星期一至五上午9時至下午4時提供服務，其餘6間滙豐中小企中心則暫停營業，直至另行通知。
滙豐表示，如客戶有需要到訪中小企中心，以開立賬戶或使用其他特定服務，可先利用其他服務渠道預約。另外，客戶也可到滙豐商業客戶服務中心，使用櫃檯和一般銀行服務。
HSBC滙豐3.7起所有分行隔日開、僅三家分行一周開門6日 銀公推停業復業指引，可見【下一頁】
滙豐中小企中心 — 星期一至五營業（上午9時至下午4時）
|香港總行中小企中心
|中環皇后大道中1號滙豐總行大廈6樓
|銅鑼灣中小企中心
|銅鑼灣駱克道463-483號銅鑼灣廣場2期14樓
|旺角中小企中心
|旺角彌敦道673號旺角滙豐大廈2樓
|西九龍中小企中心
|長沙灣道833號長沙灣廣場2樓201A舖
|東九龍中小企中心
|觀塘開源道79號鱷魚恤中心21樓
至於中上環中小企中心、灣仔告士打道中小企中心、尖沙咀中小企中心、觀塘中小企中心、沙田中小企中心、上水中小企中心，就會從3月14日起停業。
滙豐商業客戶服務中心
|星期一至五（上午9時至下午4時）及星期六（上午9時至中午12時）營業
|香港總行商業客戶服務中心
|中環皇后大道中1號3樓
|旺角商業客戶服務中心
|旺角彌敦道673號高層地下
|觀塘商業客戶服務中心
|觀塘開源道71號王子大廈3樓
|星期一、三、五營業（上午9時30分至下午4時）
|文咸東街商業客戶服務中心
|上環文咸東街35-45號
|灣仔商業客戶服務中心
|灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心1樓110-120室
|長沙灣商業客戶服務中心
|長沙灣青山道654至656號浪淘大廈地下
|海防道商業客戶服務中心
|尖沙咀海防道38-40號中達大廈2樓
|尖沙咀商業客戶服務中心
|尖沙咀彌敦道82-84號地下
|星期二、四（上午9時至下午4時）及星期六（上午9時至中午12時）營業
|葵涌商業客戶服務中心
|葵涌葵昌路51號九龍貿易中心L2樓215號舖
滙豐再次籲商業用戶以數碼或電話方式，獲取銀行服務，如24小時即時通訊平台「在線通訊」、商務「網上理財」和香港滙豐Business Express流動應用程式﹐ 而工商金融服務熱線周一至周五服務時間已延長至晚上7時。
滙豐指，自第五波疫情以來，商業客戶的數碼平台用量錄得顯著上升；今年2月，數碼支付交易量按年增加四成半，香港滙豐Business Express 流動應用程式的登入次數亦比去年同期上升三成。
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