  • 24°C
香港時間 : 2022311日 (五) 12:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【IG技巧】Instagram推出全新Creator Lab　助內容創作者掌握IG技巧

科技 12:30 2022/03/11

分享：

IG宣布推出全新的「創作者實驗室」（Creator Lab），幫助用戶掌握IG技巧，提高平台的效益。（法新社）

愈來愈多內容創作者透過社交平台如Facebook（FB）、Instagram（IG）和TikTok等，發表自己的作品，作為增加收入的途徑。不過，未必人人都懂得好好運用這些平台，為其作品和收入帶來最理想的效益。日前IG宣布推出全新的「創作者實驗室」（Creator Lab），幫助用戶掌握IG技巧，提高平台的效益。

提供最佳內容發布做法

IG表示，希望通過 Creator Lab，提供一系列成功創作者關於關鍵要素的影片和見解，幫助創造者更好地了解最佳的內容發布做法和流程。在Creator Lab裡，用戶可以了解包括渠道增長技巧、貨幣化、安全注意事項等具體內容，而這些內容及影片都是由IG明星提供。

這些IG明星透過分享使用IG的經驗，將使Creator Lab的內容更具價值，而且與閱讀IG的「幫助中心說明指南」（help center guide notes）相比，直接聽到來自經驗創作者的見解將更加實用。

Creator Lab每個部分都包括一系列的IG技巧影片，由IG明星主持。（IG官網截圖）

Creator Lab每個部分都包括一系列的IG技巧影片，雖然每條片的時間都很短，但內容已包括了戰略和優化方面的有用資訊，以及為每個帖子類型作出具體提示和說明。

關於理解IG各種算法的說明。（IG官網截圖）

此外，也有很多關於理解IG各種算法的說明，以及對一些最常見問題的回答。

Creator Lab對貨幣化工具套件、管理負面經驗等都有涵蓋。（IG官網截圖）

值得注意的是，Creator Lab對IG不斷增長的貨幣化工具套件、管理負面經驗等都有涵蓋。

完善貨幣化系統     成平台未來競爭力

當然，如何幫助創作者盈利是IG愈來愈關注的問題，因為它希望以此對抗TikTok的崛起。據外媒《SocialMediaToday》了解，雖然TikTok大受歡迎，但其貨幣化系統並不像IG或YouTube般完善，這或成為其發展的關鍵弱點，最終將推動更多創作者轉用更成熟的社交平台。有見及此，IG將需要強調為創作者帶來的收入潛力，所以這也成為Creator Lab重要內容的一部分。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【烏克蘭】阻止俄羅斯網絡宣傳　Instagram新標籤警告用戶勿傳播官媒資訊
2022/03/09
【烏克蘭】阻止俄羅斯網絡宣傳　Instagram新標籤警告用戶勿傳播官媒資訊
【IG動向】Instagram停運IGTV App 　擬與Reels功能整合
2022/03/01
【IG動向】Instagram停運IGTV App 　擬與Reels功能整合
【IG】Instagram新功能　將為影片添加自動生成字幕
2022/03/02
【IG】Instagram新功能　將為影片添加自動生成字幕
【IG動向】Instagram兩個獨立App　​​Boomerang、Hyperlapse從應用程式商店下架
2022/03/08
【IG動向】Instagram兩個獨立App　​​Boomerang、Hyperlapse從應用程式商店下架

你可能感興趣

【烏克蘭】阻止俄羅斯網絡宣傳　Instagram新標籤警告用戶勿傳播官媒資訊
19:10 2022/03/09
【烏克蘭】阻止俄羅斯網絡宣傳　Instagram新標籤警告用戶勿傳播官媒資訊
【IG動向】Instagram停運IGTV App 　擬與Reels功能整合
15:05 2022/03/01
【IG動向】Instagram停運IGTV App 　擬與Reels功能整合
【IG】Instagram新功能　將為影片添加自動生成字幕
13:30 2022/03/02
【IG】Instagram新功能　將為影片添加自動生成字幕
Instagram 抖音 YouTube Facebook 社交平台

下一篇文章

【Tesla】成烏克蘭車主求生工具！　Tesla露營模式變臨時充電站
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【蘋果動向】信仰之線？　蘋果Thunderbolt 4 Pro連接線售949元起
【蘋果動向】信仰之線？　蘋果Thunderbolt 4 Pro連接線售949元起
【第五波疫情】全港手機突收政府疫情緊急警示　一文看清如何關閉警示功能
【第五波疫情】全港手機突收政府疫情緊急警示　一文看清如何關閉警示功能
【烏克蘭】Sony加入制裁俄羅斯　暫停當地銷售PlayStation硬件及軟件
【烏克蘭】Sony加入制裁俄羅斯　暫停當地銷售PlayStation硬件及軟件
【蘋果動向】發布會後隨即停產？　蘋果確認27吋iMac步入歷史
【蘋果動向】發布會後隨即停產？　蘋果確認27吋iMac步入歷史
【線上登記懶人包】快速測試申報系統　2月26日至3月5日快測陽性可登記（附連結）
【線上登記懶人包】快速測試申報系統　2月26日至3月5日快測陽性可登記（附連結）
【節省空間】 Android新「封存」功能　解決手機儲存空間不足問題
【節省空間】 Android新「封存」功能　解決手機儲存空間不足問題
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款