【IG技巧】Instagram推出全新Creator Lab　助內容創作者掌握IG技巧

▲ IG宣布推出全新的「創作者實驗室」（Creator Lab），幫助用戶掌握IG技巧，提高平台的效益。（法新社）

愈來愈多內容創作者透過社交平台如Facebook（FB）、Instagram（IG）和TikTok等，發表自己的作品，作為增加收入的途徑。不過，未必人人都懂得好好運用這些平台，為其作品和收入帶來最理想的效益。日前IG宣布推出全新的「創作者實驗室」（Creator Lab），幫助用戶掌握IG技巧，提高平台的效益。

提供最佳內容發布做法

IG表示，希望通過 Creator Lab，提供一系列成功創作者關於關鍵要素的影片和見解，幫助創造者更好地了解最佳的內容發布做法和流程。在Creator Lab裡，用戶可以了解包括渠道增長技巧、貨幣化、安全注意事項等具體內容，而這些內容及影片都是由IG明星提供。

這些IG明星透過分享使用IG的經驗，將使Creator Lab的內容更具價值，而且與閱讀IG的「幫助中心說明指南」（help center guide notes）相比，直接聽到來自經驗創作者的見解將更加實用。

▲ Creator Lab每個部分都包括一系列的IG技巧影片，由IG明星主持。（IG官網截圖）

Creator Lab每個部分都包括一系列的IG技巧影片，雖然每條片的時間都很短，但內容已包括了戰略和優化方面的有用資訊，以及為每個帖子類型作出具體提示和說明。

▲ 關於理解IG各種算法的說明。（IG官網截圖）

此外，也有很多關於理解IG各種算法的說明，以及對一些最常見問題的回答。

▲ Creator Lab對貨幣化工具套件、管理負面經驗等都有涵蓋。（IG官網截圖）

值得注意的是，Creator Lab對IG不斷增長的貨幣化工具套件、管理負面經驗等都有涵蓋。

完善貨幣化系統 成平台未來競爭力

當然，如何幫助創作者盈利是IG愈來愈關注的問題，因為它希望以此對抗TikTok的崛起。據外媒《SocialMediaToday》了解，雖然TikTok大受歡迎，但其貨幣化系統並不像IG或YouTube般完善，這或成為其發展的關鍵弱點，最終將推動更多創作者轉用更成熟的社交平台。有見及此，IG將需要強調為創作者帶來的收入潛力，所以這也成為Creator Lab重要內容的一部分。

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責任編輯：陳卓賢