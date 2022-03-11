歐盟成員國有分歧 西歐拒烏克蘭快速加入

烏克蘭早前宣布，正式申請加入歐盟。烏克蘭總統澤連斯基曾要求，加快成為歐盟成員國，獲東歐國家支持，但西歐成員國表明，不支持烏克蘭尋求快速成為歐盟成員。法國總統馬克龍表示，不認為在烏克蘭仍處於戰爭狀態時開啟加入歐盟審核程序。

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歐盟27成員國周四（10日）在法國凡爾塞宮舉行峰會，一眾成員國同意俄羅斯入侵烏克蘭改寫歐洲地緣歷史，承諾加強各自軍事力量，更指戰爭加強歐盟與烏克蘭的聯繫及合作。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）曾促請歐盟，應盡快讓烏克蘭加入，獲東歐多國如波蘭﹑匈牙利及立陶宛等支持，但法國﹑德國及西班牙等西歐國家回絕呼籲。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）表示，希望向烏克蘭及當地民眾傳達強烈支持，但強調需要保持警惕。馬克龍亦表明不認為現時有可能為仍在戰爭狀態的烏克蘭，開啟審核加入歐盟的程序。

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荷蘭首相呂特（Mark Rutte）透露，烏克蘭不會在短期內加入歐盟，指基本上沒有西歐國家支持加速審批或為烏克蘭加入設立快速通道。有指，西歐國家主要憂慮烏克蘭的貪污﹑政權不穩定及其經濟狀況。

立陶宛總理Krisjanis Karins表示，烏克蘭應與北馬其頓﹑黑﹑塞爾維亞及土耳其一樣，賦予歐盟成員候選國地位，展示烏克蘭有一個明確及公開渠道加入歐盟。

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責任編輯：吳漢培