【虛擬保險】Bowtie推多重保障危疾保　可賠5次、保費低於一般儲蓄危疾保

▲ Bowtie推多重保障危疾保，可賠5次且保費低於平市場上儲蓄危疾保。

網上保險公司Bowtie推出「Bowtie 危疾保 - 多重保障」，Bowtie指保費比一般提供多重保障的儲蓄危疾保低，並提供最多５次的一筆過賠償，每次賠償額均為投保額的100%。計劃保障38種常見危疾，涵蓋超過98%危疾索償個案。由即日起至3月31日，新客戶憑優惠碼【2022】成功投保Bowtie危疾保及Bowtie危疾保 (多重保障) ，可獲豁免2個月保費。

該危疾保標榜新增多重保障，３大最常見危疾，即癌症、中風及心臟病可獲多次索償，而其他35種受保危疾均可索償1次，最多可就受保危疾索償共5次，每次賠償均為投保額的 100%。

該危疾保亦受保38種常見危疾，涵蓋率超過98%，包括癌症、冠狀動脈搭橋手術、心臟病、 其他嚴重的冠狀動脈疾病、中風、良性腦腫瘤、腎衰竭等；並同時保障4種「嚴重情況」，包括末期疾病、永久完全殘障、不能獨立生活、重大醫療情況等，即使未有病例的傷病亦可受保。

Bowtie又指，該該危疾保不含任何儲蓄成分，以相同保額計算，保費可較一般儲蓄危疾保低14倍。加上以月繳模式支付保費，無綑綁，隨時退保亦不會造成金錢損失，更加靈活彈性。

Bowtie聯合創辦人兼聯合行政總裁陳鯤宇表示，看到市面上供消費者選擇的危疾保與實際需要有一定的落差，期望可以透過多重保障為他們填補保障缺口，以助客戶應對危疾年輕化及復發風險。

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