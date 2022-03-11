【中概股暴跌】中概股退市風險引恐慌 中證監反對監管政治化

美國證券交易委員會（SEC）周四（10日）披露的暫定名單，將百濟神州（06160）、百勝中國（09987）、再鼎醫藥（09688）、和黃醫藥（00013）及盛美半導體﹐係據《外國公司問責法》認定為有退市風險的「相關發行人」，結果消息令上述股份在美股交易時段下挫5.9%至22%不等。

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不僅如此，多隻龍頭中概股也遭到雪崩式暴跌，京東（09618）在周四的美股交易時段大跌15.8%，拼多多（PDD）瀉17.5%，嗶哩嗶哩（09626）插14.1%。而周五（11日）港股亦因一眾科網巨頭疲軟，恒指中午挫667點，報20222點。

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中國證監會作出回應指，美國監管部門執行《外國公司問責法》及相關實施細則的一個正常步驟；尊重境外監管機構為提高上市公司財務資訊質量加強對相關會計師事務所的監管，但堅決反對一些勢力將證券監管政治化的錯誤做法。

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記者：林衛