  • 24°C
香港時間 : 2022311日 (五) 12:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中概股暴跌】中概股退市風險引恐慌 中證監反對監管政治化

股樓投資 12:03 2022/03/11

分享：

美國證券交易委員會（SEC）周四（10日）披露的暫定名單，將百濟神州（06160）、百勝中國（09987）、再鼎醫藥（09688）、和黃醫藥（00013）及盛美半導體﹐係據《外國公司問責法》認定為有退市風險的「相關發行人」，結果消息令上述股份在美股交易時段下挫5.9%至22%不等。

【同場加映】溫股知新：再談港股五大因素 國策股前景最著數

不僅如此，多隻龍頭中概股也遭到雪崩式暴跌，京東（09618）在周四的美股交易時段大跌15.8%，拼多多（PDD）瀉17.5%，嗶哩嗶哩（09626）插14.1%。而周五（11日）港股亦因一眾科網巨頭疲軟，恒指中午挫667點，報20222點。

【延伸閱讀】港交所388：全年業績後 大行最新評級和目標價一覽，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

中國證監會作出回應指，美國監管部門執行《外國公司問責法》及相關實施細則的一個正常步驟；尊重境外監管機構為提高上市公司財務資訊質量加強對相關會計師事務所的監管，但堅決反對一些勢力將證券監管政治化的錯誤做法。

【同場加映】青姐話：疫情底 有幾抵？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛

開啟hket App，閱讀全文
港股 中國概念股 和黃醫藥（00013） 嗶哩嗶哩—SW（09626） 再鼎醫藥—SB（09688） 京東集團—SW（09618） 中國證監會 百濟神州（06160） 中國

下一篇文章

【90後財務自由人@iM網欄】得罪中央無運行？ 阿里巴巴股價弱的原因
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股焦點】亞馬遜宣布股份1拆20 另斥100億美元回購股份
【美股焦點】亞馬遜宣布股份1拆20 另斥100億美元回購股份
【抗疫消費】實惠「金花清感顆粒」優惠價$94盒 加購快速測試套裝平均14元/支
【抗疫消費】實惠「金花清感顆粒」優惠價$94盒 加購快速測試套裝平均14元/支
【第五波疫情】恆隆地產旗下四間商場 即日起調整營業時間
【第五波疫情】恆隆地產旗下四間商場 即日起調整營業時間
新世界旗下沙田凱悅酒店　為公立醫院醫護提供免費住宿　鄭志剛：感謝抗疫醫護無私付出
新世界旗下沙田凱悅酒店　為公立醫院醫護提供免費住宿　鄭志剛：感謝抗疫醫護無私付出
【大行點睇】中金料北水流入穩增長概念板塊 另推薦12隻首選港股
【大行點睇】中金料北水流入穩增長概念板塊 另推薦12隻首選港股
【理財個案】退休大學教授擁4000萬資產 以為可以放心享福 卻埋藏呢個重大風險
【理財個案】退休大學教授擁4000萬資產 以為可以放心享福 卻埋藏呢個重大風險
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款