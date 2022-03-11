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【券商點睇】中金指港股估值已屆極端低位 耐心靜待「情緒底」

股樓投資 13:00 2022/03/11

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中金認為，市場估值已經經歷明顯回調、多數指標已經達到歷史區間的中等偏低水平。受地緣局勢及引發的供應鏈衝擊、美國及部分歐洲國家貨幣政策收緊、國內增長依然乏力等因素影響，市場上漲可能需要積極催化因素支持。

【同場加映】溫股知新：再談港股五大因素 國策股前景最著數

截至周三（9日），恒生指數的預測市盈率和市淨率略低於歷史均值向下一個標准差的位置；國企指數預測市盈率和市淨率分別為8倍和1倍，處於歷史均值向下0.6、0.7個標准差，接近2008年的低位，反映港股估值水平已處於歷史極端低位。

【延伸閱讀】大行點睇：國信證券建議朝4大主線選股 另推薦10隻港股，請按【見下頁

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該行指出，雖然估值對短線市場走勢指示意義有限，但近期回調後市場中長綫估值吸引力進一步增加，建議投資者耐心等待市場逐步企穩。後續視地緣事件、疫情等因素演繹靜待中國市場進入「情緒底」，而隨着穩增長政策繼續發力，「增長底」有望在二季度左右看到。

【同場加映】青姐話：疫情底 有幾抵？

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記者：林衛

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