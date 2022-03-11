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【房住不炒】中國首兩個月房企買地排名榜 龍頭求穩陣名次大跌

股樓投資 12:46 2022/03/11

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中指研究院公布了2022年1、2月房企拿地前百名榜單，令業內驚訝的是，除了傳統大型房企的名次大跌外，榜單內還冒出了許多「名不經傳」的新面孔，反映行業生態大轉變。好像去年的冠軍碧桂園（02007）跌至第十位，去年排第八的龍湖（00960）暫列第八十位。

【同場加映】溫股知新：再談港股五大因素 國策股前景最著數

值得注意是，萬科（02202）、融創中國（01928）去年分別排名第二和第十一，今年暫時已跌出前百。取而代之，央企與國企的排名急升，好像排第三為北京興創投資，杭州城建開發排十二位。至於華潤置地（01109）、中國海外（00688）今年暫時排第二、第四位。

【延伸閱讀】俄烏事件：疫情戰火夾擊大市 精選10隻避險港股，請按【見下頁

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分析指，中國房地產行業正面臨前所未有的洗牌，一些明星房企，也開始主動收縮戰綫。同時，也凸顯出央企、國企在資金融資上的優勢，以致有些新晉企業可以逆勢而上。

【同場加映】青姐話：疫情底 有幾抵？

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記者：林衛

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國企內房股 板塊 港股 中國海外發展（00688） 融創中國（01918） 萬科企業（02202） 華潤置地（01109） 碧桂園（02007） 中國

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