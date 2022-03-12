【烏克蘭戰爭】KOL母女平安 俄曾指醫院被炸是假新聞（第二版）

俄羅斯持續轟炸烏克蘭多個城市，南部城市馬里烏波爾的一間產科醫院近日被炸中，導致最少17人受傷及3人死亡。俄羅斯一直否認軍方行動針對平民，俄羅斯駐英國倫敦大使館在社交平台Twitter上表示，俄軍襲擊產科醫院只是假新聞。Twitter其後表示俄羅斯領事館違反規定，刪除聲稱產科醫院被襲是假新聞等多個帖文。

（第二版更新KOL情況）

被俄羅斯指是「演員」的烏克蘭美容KOL Marianna Podgurskaya，周四晚上誕下女嬰，母女平安。

俄批烏阻礙民眾撤離 每日開人道走廊 【下一頁】

俄羅斯駐英大使館在Twitter上發文指，馬里烏波爾的一間產科醫院近日被炸中是假新聞，帖文配圖上亦在相關新聞圖片中印上虛假（FAKE）標籤。

大使館其後再度發帖表示，近日流傳的孕婦撤離圖片中的孕婦，由KOL Marianna Podgurskaya扮演。惟該KOL上月已在Instagram上發布圖片宣布懷孕，而且從其腹大便便的相片推測，她的確已經接近臨盤的日子。

▼ 點擊圖片放大

班主登英制裁名單賣盤受阻 車路士商業活動全面煞停 【下一頁】

英國政府指責俄羅斯大使館發布假消息，英國首相約翰遜（Boris Johnson）發言人表示，帖文很明顯是假消息，民眾已看到受襲人士的圖片。英國文化大臣杜慧詩（Nadine Dorries）表示，已向Twitter舉報帖文。

Twitter發言人其後表示，部分帖文違反公司有關暴力行為相關的仇恨言論規則，已採取行動行動。英國媒體報道指，俄羅斯大使館數條帖文已被刪除，包括聲稱產科醫院被襲等。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：李俊儀